NCC:lle koulu- ja päiväkotiurakka Turusta – arvo 17 miljoonaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen (YL) mukaisesti rakennettavan koulun tavoitteena on neljä tähteä ja siihen tulee myös oma varavoimajärjestelmä poikkeustilanteiden varalle.

NCC on allekirjoittanut Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin rakennusvaiheen sopimuksen Turun kaupungin omistaman Kiinteistö oy Turun monitoimitilojen kanssa. Kyse on kaksivaiheisesta projektinjohtourakasta, jonka arvo on 17 miljoonaa euroa.