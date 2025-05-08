Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Skanska CDF saa uuden toimitusjohtajan

Krista Niemi on työskennellyt Skanskalla pitkään.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 8. toukokuuta 2025, 12:51
Krista Niemi on Skanska CDF:n uusi toimitusjohtaja. Kuva: Skanska
Krista Niemi on nimitetty Skanska CDF oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2025 alkaen.

Niemi seuraa tehtävässään Antti Säynätkaria, joka siirtyy Skanska CDF:ssä Senior Advisor -rooliin henkilökohtaisesta elämäntilanteesta johtuvista syistä.

Niemi on toiminut Skanskan eri yksiköissä vuodesta 2014 alkaen. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut rakennuttajapäällikkönä Skanska CDF oy:ssä.

”Hänen laajan kokemuksensa ja vahvan liiketoiminta-ajattelunsa myötä Skanska CDF:n toiminta jatkuu tutulla eteenpäin katsovalla ja kehittävällä linjalla”, kertoo Jan Odelstam, Skanskan Pohjoismaisen toimitilaprojektikehitysyksikön Skanska CDN:n toimitusjohtaja.

Skanska CDF on osa Skanskan pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä Skanska Commercial Development Nordicia. Skanska CDF kehittää, rakentaa ja hallinnoi toimitiloja. Toiminta keskittyy Suomessa Pääkaupunkiseudulle.

Parhaillaan on rakenteilla Skanska CDF:n kehittämä toimistotalo Firdo. Se sijoittuu Pasilan aseman ja Tripla-kauppakeskuksen pohjoispuolelle Ratapihakortteliin.

Juttua täydennetty 9.5. Skanska CDF.n kuvauksella.

