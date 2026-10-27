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Kategoriat Infra

GRK:n tilauskanta nousi yli miljardiin – Johtoryhmään yksi muutos

Samalla tarkentui myös arvio yhtiön loppuvuoden luvuista.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2026, 10:11
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GRK urakoi parhaillaan muun muassa Mäkelänkadun remonttia. Kuva: Daniel Wallenius

Infrarakentaja GRK:n liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä nousi 287,7 miljoonaan euroon viime vuoden 257,4 miljoonasta eurosta. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli 34,9 miljoonaa euroa samalla ajanjaksolla. Viime vuonna vastaava luku oli 23,4 miljoonaa euroa.

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