GRK:n tilauskanta nousi yli miljardiin – Johtoryhmään yksi muutos
Samalla tarkentui myös arvio yhtiön loppuvuoden luvuista.
Infrarakentaja GRK:n liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä nousi 287,7 miljoonaan euroon viime vuoden 257,4 miljoonasta eurosta. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli 34,9 miljoonaa euroa samalla ajanjaksolla. Viime vuonna vastaava luku oli 23,4 miljoonaa euroa.
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