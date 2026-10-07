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Kategoriat Talous Asunnot

Grynderi markkinoi nyt asuntoja jopa 50 prosentin alennuksilla myyntihinnoista

Rakennusliikkeet pyrkivät jälleen eroon muuttovalmiista asunnoistaan erilaisin kampanjoin. Yhtiöt tarjoavat aivan suoria alennuksia asuntojen hinnoista, mutta myös vastike-etuja ja sisustusetuja.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2026, 14:55
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Ei kommentteja artikkeliin Grynderi markkinoi nyt asuntoja jopa 50 prosentin alennuksilla myyntihinnoista
Pohjola Rakennus tarjoaa jopa yli 133000 euron alennusta yhdestä Helsingin Lauttasaareen rakentamansa kerrostalon asunnosta. Kuva: Pohjola Rakennus

Suomen suurimmalla rakennusliikkeellä YIT:llä on meneillään iso kampanja. Enimmillään yhtiö antaa jopa 20 prosentin alennuksia omaperusteisista asunnoistaan. Alennusten ohella YIT tarjoaa vastike-etuja. Parhaimmillaan yhtiö maksaa kuuden kuukauden hoito- ja pääomavastikkeet ostajan puolesta. Edut ovat voimassa vuoden 2026 loppuun asti.

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