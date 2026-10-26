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Kategoriat Infra Suhdanne Uutiset

Itäradan linjausta kairataan nyt Korsossa – tutkimukset jatkuvat vuoteen 2028

Ratalinjan pohjatutkimuksista vastaavat Mitta oy ja Sweco Finland. Mittausperustat rakentaa Taratest.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 11:25
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Ei kommentteja artikkeliin Itäradan linjausta kairataan nyt Korsossa – tutkimukset jatkuvat vuoteen 2028
Ratalinjan pohjatutkimusten yhteydessä tarkistetaan myös alueen kaivot. Pohjatutkimuksista vastaavat Mitta oy ja Sweco Finland. Mittausperustat rakentaa Taratest. (Kuva: Itärata oy)

Itäradan ratalinjalla on kesästä lähtien tehty maaperän ominaisuuksia kartoittavia pohjatutkimuksia sekä rakennettu mittausperustaa tulevia maastomittauksia varten. Marraskuussa tutkimukset siirtyvät Vantaan Korson alueelle ja osin asutuksen läheisyyteen.  Samalla kartoitetaan myös alueella sijaitsevat kaivot.

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