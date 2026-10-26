Itäradan linjausta kairataan nyt Korsossa – tutkimukset jatkuvat vuoteen 2028
Ratalinjan pohjatutkimuksista vastaavat Mitta oy ja Sweco Finland. Mittausperustat rakentaa Taratest.
Itäradan ratalinjalla on kesästä lähtien tehty maaperän ominaisuuksia kartoittavia pohjatutkimuksia sekä rakennettu mittausperustaa tulevia maastomittauksia varten. Marraskuussa tutkimukset siirtyvät Vantaan Korson alueelle ja osin asutuksen läheisyyteen. Samalla kartoitetaan myös alueella sijaitsevat kaivot.
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