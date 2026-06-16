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Kategoriat Suunnittelu Infra Uutiset

Itäradan suunnittelu jakaantuu neljälle tekijälle – töitä vuoteen 2028 asti

Ramboll ja Sitowise suunnittelevat läntisen osuuden Lentoradalta Porvooseen, Finnmap Infran ja Swecon urakkana on Porvoo-Koria osuus.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. kesäkuuta 2026, 15:13
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Ei kommentteja artikkeliin Itäradan suunnittelu jakaantuu neljälle tekijälle – töitä vuoteen 2028 asti
Itäradan Porvoo-Koria -osuuden yleissuunnittelu on käynnistymässä. Kuvassa Korian silta. Kuva: Mikä Seppälä

Itärata oy on valinnut Solwers-konserniin kuuluvan Finnmap Infran ja Swecon laatimaan pääkaupunkiseudulta Kouvolaan sommitellun ratayhteyden yleissuunnitelman Porvoo–Koria -osuuden.

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