Itäradan suunnittelu jakaantuu neljälle tekijälle – töitä vuoteen 2028 asti
Ramboll ja Sitowise suunnittelevat läntisen osuuden Lentoradalta Porvooseen, Finnmap Infran ja Swecon urakkana on Porvoo-Koria osuus.
Itärata oy on valinnut Solwers-konserniin kuuluvan Finnmap Infran ja Swecon laatimaan pääkaupunkiseudulta Kouvolaan sommitellun ratayhteyden yleissuunnitelman Porvoo–Koria -osuuden.
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