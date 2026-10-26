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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

Järvilinja 2 valmistui aikataulussaan – jäljellä enää viimeistelytöitä

Urakoitsijoina ovat olleet eri osuuksilla Destia, Eltel Networks ja Infratek. Rakennusurakat valmistuivat suunnitellusti, osa jopa etuajassa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 13:37
Ei kommentteja artikkeliin Järvilinja 2 valmistui aikataulussaan – jäljellä enää viimeistelytöitä
Järvilinja 2 ulottuu Muhoksen Pyhänselästä Vaalan Nuojuankankaan, Kajaanin Vuolijoen ja Lapinlahden Alapitkän kautta Joroisten Huutokoskelle.
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Uusi 400 + 110 kilovoltin Järvilinja 2 -voimajohtoyhteys on otettu Fingridin mukaan onnistuneesti käyttöön. Mittava linjahanke vahvistaa sähkönsiirtoa pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä ja helpottaa uuden sähköntuotannon sekä teollisten investointien liittämistä kantaverkkoon Itä-Suomessa.

Järvilinja 2 ulottuu Muhoksen Pyhänselästä Vaalan Nuojuankankaan, Kajaanin Vuolijoen ja Lapinlahden Alapitkän kautta Joroisten Huutokoskelle. Siihen kuuluu yhteensä 305 kilometriä uusia voimajohtoja sekä kahdeksan sähköasemahanketta.

Investointien kokonaiskustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa ja ne ovat merkittävä osa Fingridin investointiohjelmaa. Urakoitsijoina ovat olleet eri osuuksilla Destia, Eltel Networks ja Infratek. Rakennusurakat valmistuivat Fingridin mukaan suunnitellusti, osa jopa etuajassa.

Urakoitsijoiden työpanos oli rakennusvaiheessa yhteensä 400 henkilötyövuotta. Osassa urakoista tehdään vielä viimeistelytöitä.

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