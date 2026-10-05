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Kategoriat Talous Asunnot Rakentaminen Uutiset

Joensuu uudistaa asunto- ja maapolitiikkaansa – kysyy myös kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä

Vastauksilla halutaan tunnistaa sekä nykyisiä haasteita että uusia mahdollisuuksia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 15:42
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Ei kommentteja artikkeliin Joensuu uudistaa asunto- ja maapolitiikkaansa – kysyy myös kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä
Joensuun kaupunki hakee kyselyllä tietoa tulevien vuosien kasvuideoista, mutta myös kehityksen jarruista. Kuva Penttilänrannan kaupunginosasta. Kuva: Johanna Kokkola

Joensuun kaupunki kutsuu kiinteistöalan ammattilaiset ja rakentajat kertomaan näkemyksiään muun muassa alueen rakentamisesta, tonttitarjonnasta ja asuntomarkkinoiden kehityksestä. Ideana on kartoittaa tulevien vuosien kasvunäkymiä ja viilata kaupungin asunto- ja maapolitiikkaa sitä tukevaan suuntaan.

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