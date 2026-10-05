Joensuu uudistaa asunto- ja maapolitiikkaansa – kysyy myös kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä Vastauksilla halutaan tunnistaa sekä nykyisiä haasteita että uusia mahdollisuuksia.

Joensuun kaupunki kutsuu kiinteistöalan ammattilaiset ja rakentajat kertomaan näkemyksiään muun muassa alueen rakentamisesta, tonttitarjonnasta ja asuntomarkkinoiden kehityksestä. Ideana on kartoittaa tulevien vuosien kasvunäkymiä ja viilata kaupungin asunto- ja maapolitiikkaa sitä tukevaan suuntaan.