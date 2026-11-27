Uusi selvitys kertoo, miten rakennusalalla tienataan
Kira-alan asiantuntijatehtävissä ansaitaan pääosin hyvin verrattuna saman tason tehtäviin muilla toimialoilla. Tämä käy ilmi Rakennuslehden tekemästä palkkaselvityksestä, joka on koottu Tilastokeskuksen tietokannoista.
Jo aiemmissa Rakennuslehden palkkaselvityksissäkin on havaittu, että etenkin asiantuntijatason tehtävissä kira-alan ammattilaiset pärjäävät palkkavertailussa hyvin eri alojen asiantuntijoiden keskimääräiseen ansiotasoon verrattuna. Tämä pätee edelleen. Sen sijaan erityisasiantuntija- ja johtajatasolla monilla muilla aloilla voi päästä parempiin tienesteihin. Näin näyttää olevan edelleen.
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