Kokkolan alumiinitehdashanke sai LVV:ltä perustellun päätelmän
Viranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat ilmanlaatuun, kasvillisuuteen, eläimistöön, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä ilmastoon.
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Arctial Midstream Co oy:n alumiinitehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
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