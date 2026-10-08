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Kategoriat Projektit Energia Rakentaminen Talous Ympäristö

Kokkolan alumiinitehdashanke sai LVV:ltä perustellun päätelmän

Viranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat ilmanlaatuun, kasvillisuuteen, eläimistöön, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä ilmastoon.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 8:35
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Arctialin alumiinitehdashanke etenee - ainakin viranomaisten pöydillä. Kuva: Arctial

Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Arctial Midstream Co oy:n alumiinitehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

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