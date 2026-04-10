Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakennuslehti 60 vuotta Uutiset

Vähähiilisyystavoitteet kirittävät tuotekehitystä ja luovat uutta bisnestä

Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen ja niiden käyttö leikkaavat rakennustuotteiden päästöjä merkittävästi.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 10. huhtikuuta 2026, 5:38
Tilaajille
Keskon automaattivaraston pohjaa valetaan paikalla kaksi vuorokautta putkeen ilman taukoja Kuva: Jussi Helttunen

Artikkeli tiivistettynä

  • Ilmastonmuutoksen torjunta on edistänyt rakennustuotteiden kehitystä, keskittyen tuotteiden ja niiden valmistusprosessien vähäpäästöisyyteen ja vähähiilisyyteen.
  • Uusiutuvan energian kuten tuuli- ja aurinkoenergian lisääntyminen on mahdollistanut päästöttömän energiantuotannon, mikä tukee erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden, kuten teräs- ja betoniteollisuuden, kestävää kehitystä.
  • Rakennusteollisuudessa on otettu käyttöön innovatiivisia teknologioita kuten hiilidioksidin varastoiminen betoniin ja biodieselin käyttö, mikä pienentää alan hiilijalanjälkeä merkittävästi.
  • Digitalisaatio ja tekoälyn integrointi rakennusalalle on tehostanut työmaiden hallintaa ja tuotannon suunnittelua, luoden perustan tulevaisuuden kestävälle ja energiatehokkaalle rakentamiselle.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Rakennustuotteiden kehitystä on viime vuosikymmeninä ohjannut yksi keskeinen tekijä: ilmastonmuutoksen torjunta. Se on luonut positiivisen kierteen, jossa olennaista on toisaalta tuotteiden valmistamiseen käytettävän energian vähäpäästöisyys ja toisaalta itse tuotteiden vähähiilisyyden kehittäminen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

