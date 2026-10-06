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Kategoriat Asunnot Kiinteistöt Korjausrakentaminen Talotekniikka Uutiset

Liian suuri osa taloyhtiöiden palovaroittimista on tarkistamatta

Palovaroittimet siirtyivät taloyhtiöiden vastuulle, mutta merkittävä osa jäi oman onnensa nojaan.

 

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 8:38
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Ei kommentteja artikkeliin Liian suuri osa taloyhtiöiden palovaroittimista on tarkistamatta
Palovaroittimista liian suuri osa on tarkistamatta taloyhtiöissä, ja huolta herättää sekin, etteivät asukaat tiedä, onko niitä tarkistettu.

Pelastuslaki uudistui vuoden 2024 alusta siten, että vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyi asukkaalta rakennuksen omistajalle eli monessa tapauksessa taloyhtiölle. Muutokselle asetettiin kahden vuoden siirtymäaika, eli taloyhtiöiden oli otettava vastuu varoittimista viimeistään vuoden 2025 aikana.

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