Liian suuri osa taloyhtiöiden palovaroittimista on tarkistamatta
Palovaroittimet siirtyivät taloyhtiöiden vastuulle, mutta merkittävä osa jäi oman onnensa nojaan.
Pelastuslaki uudistui vuoden 2024 alusta siten, että vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyi asukkaalta rakennuksen omistajalle eli monessa tapauksessa taloyhtiölle. Muutokselle asetettiin kahden vuoden siirtymäaika, eli taloyhtiöiden oli otettava vastuu varoittimista viimeistään vuoden 2025 aikana.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Liian suuri osa taloyhtiöiden palovaroittimista on tarkistamatta”