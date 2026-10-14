Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Louhintahiekka nappasi vuosien urakan sairaalalaajennuksesta Tampereella

Louhintahiekan urakan on määrä valmistua vuonna 2030.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2026, 9:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Louhintahiekka nappasi vuosien urakan sairaalalaajennuksesta Tampereella
Louhintahiekka vastaa Taysin uuden rakennuskokonaisuuden maanrakennustöistä. Kuva: Louhintahiekka

SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat tehneet toteutussopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudesta rakennuskokonaisuudesta. Uuteen M-sairaalarakennukseen sijoittuu muun muassa päivystys, tehohoito ja leikkaussaleja, kuvantamisyksiköitä sekä useita vuodeosastoja ja muita sairaalan toimintoja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Louhintahiekka nappasi vuosien urakan sairaalalaajennuksesta Tampereella”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset