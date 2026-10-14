Louhintahiekka nappasi vuosien urakan sairaalalaajennuksesta Tampereella Louhintahiekan urakan on määrä valmistua vuonna 2030.

SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat tehneet toteutussopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudesta rakennuskokonaisuudesta. Uuteen M-sairaalarakennukseen sijoittuu muun muassa päivystys, tehohoito ja leikkaussaleja, kuvantamisyksiköitä sekä useita vuodeosastoja ja muita sairaalan toimintoja.