Louhintahiekka nappasi vuosien urakan sairaalalaajennuksesta Tampereella
Louhintahiekan urakan on määrä valmistua vuonna 2030.
SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat tehneet toteutussopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudesta rakennuskokonaisuudesta. Uuteen M-sairaalarakennukseen sijoittuu muun muassa päivystys, tehohoito ja leikkaussaleja, kuvantamisyksiköitä sekä useita vuodeosastoja ja muita sairaalan toimintoja.
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