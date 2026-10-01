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Kategoriat Infra

Louhintahiekka rakensi testiradan Toyotalle Keski-Suomeen – ”Tuollaisissa olosuhteissa pääsee rakentamaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa”

Testirata on noin kahden kilometrin mittainen. Se on osa laajempaa teknologiakeskushanketta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2026, 6:02
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Louhintahiekka rakensi testiradan Toyotalle Keski-Suomeen – ”Tuollaisissa olosuhteissa pääsee rakentamaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa”
Rakennustyöt alkoivat keväällä. Rataosuus luovutettiin tilaajalle syyskuussa. Kuva: Louhintahiekka

Infrarakentaja Louhintahiekka on tänä kesänä ollut mukana hankkeessa, joka on infrarakentamisen osalta hyvin suoraviivainen, mutta hankkeena poikkeuksellinen. Yhtiö on rakentanut autonvalmistaja Toyotan rallin maailmanmestaruussarjan tehdastallille Toyota Gazoo Racing World Rally Teamille testirataa Keski-Suomen Laukaaseen nousevaan uuteen testi- ja teknologiakeskukseen.

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