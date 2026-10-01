Louhintahiekka rakensi testiradan Toyotalle Keski-Suomeen – ”Tuollaisissa olosuhteissa pääsee rakentamaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa”
Testirata on noin kahden kilometrin mittainen. Se on osa laajempaa teknologiakeskushanketta.
Infrarakentaja Louhintahiekka on tänä kesänä ollut mukana hankkeessa, joka on infrarakentamisen osalta hyvin suoraviivainen, mutta hankkeena poikkeuksellinen. Yhtiö on rakentanut autonvalmistaja Toyotan rallin maailmanmestaruussarjan tehdastallille Toyota Gazoo Racing World Rally Teamille testirataa Keski-Suomen Laukaaseen nousevaan uuteen testi- ja teknologiakeskukseen.
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