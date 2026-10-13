Lujabetoni toimittaa 17 000 kuutiota erittäin kuumiin vesitiloihin räätälöityä ruiskubetonia Varannon lämpimien tilojen ruiskubetonimassat on kehitetty vastaamaan poikkeuksellisia teknisiä vaatimuksia.

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Lujabetoni toimittaa erityisen vaativat ruiskubetonit YIT Infralle Vantaan Energian rakennuttamaan Varanto-energiavarastohankkeeseen. Toimitus kattaa yhteensä noin 23 000 kuutiota betonia, josta noin 17 000 kuutiota on erittäin kuumien vesitilojen erityisvaatimuksiin räätälöityjä massoja.

Vantaalle rakennettava Varanto on valmistuessaan maailman mittakaavassa poikkeuksellinen energiavarasto. Maanalainen ratkaisu mahdollistaa lämmön varastoinnin kausitasolla ja tukee siten energiasiirtymää hyödyntämällä muun muassa hukkalämpöä sekä vaihtelevasti tuotettua uusiutuvaa energiaa.

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Hankkeen lämpimien tilojen ruiskubetonimassat on kehitetty vastaamaan poikkeuksellisia teknisiä vaatimuksia. Reseptiikan toimivuus on varmistettu laajojen ennakkotutkimusten avulla yhteistyössä VTT:n kanssa jo ennen hankkeen käynnistymistä. Varannon veden lämpötila voi nousta jopa 140 asteeseen yli sadan metrin syvyydessä vallitsevassa paineessa.

”Erittäin kuumien vesitilojen betonireseptiikka hyödyntää poikkeuksellisia raaka-aineita, ja niiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi on hankkeen kannalta kriittistä. Olemme olleet mukana kehitystyössä alusta asti ja rakentaneet ratkaisun tiiviissä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa, mikä on vaatinut jopa merkittäviä tehdasinvestointeja Helsingin valmisbetonitehtaallemme”, Lujabetonin myyntipäällikkö Janne Iikkanen kertoo.

Tunnelitöissä betonintoimittajan rooli ulottuu materiaalin lisäksi toimitusketjun hallintaan. Työmaan eteneminen edellyttää reagointikykyä vaihteleviin aikatauluihin sekä mahdollisuutta toimittaa betonia myös poikkeuksellisina ajankohtina.

”Tiivis yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu pääurakoitsijan kanssa ovat avainasemassa, jotta pystymme varmistamaan erityisesti kuumien tilojen betonien raaka-aineiden saatavuuden ja toimitusten ajoituksen työmaan tarpeiden mukaisesti”, Lujabetonin projektipäällikkö Nikolas Kurki sanoo.