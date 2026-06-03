Lujabetoni sai ison elementtitoimituksen sairaalahankkeeseen Elementtitoimitukset alkavat kesällä ja jatkuvat vuoteen 2029 saakka.

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Lujabetoni toimittaa kaikki betonielementit Vantaalla sijaitsevan Peijaksen sairaalan laajennukseen. Toimitus kattaa rungon julkisivuineen.

Laajennuksen julkisivut toteutetaan kokonaisuudessaan väribetonijulkisivuina. Kyseessä on graafisesti jäsennellyistä ja useita eri värejä hyödyntävistä väribetonipinnoista.

Hanke on edennyt tiiviissä yhteistyössä tilaajan, HUS:n, ja urakoitsijana toimivan Lujatalon kanssa jo kehitysvaiheesta lähtien. Lujabetoni on ollut mukana kehittämässä julkisivuratkaisuja yhdessä hankkeen arkkitehtien ja projektiosapuolten kanssa.

”Tällaisessa projektissa elementtitoimittajan valinta on ennen kaikkea riskienhallintaa, yhteistyökyvyn arviointia ja tuotantokyvyn varmistamista”, Lujatalon työpäällikkö Tero Seppänen sanoo tiedotteessa.

Elementtien tuotanto käynnistyy keväällä 2026, ja väribetonijulkisivujen toimitukset työmaalle alkavat kesällä. Lujabetonin elementtitoimitukset jatkuvat vuoteen 2029 saakka, ja rakennushanke on aikataulutettu valmistumaan vuonna 2030.