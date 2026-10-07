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Kategoriat Yrityskauppa Sijoittaminen Talous Uutiset

NCC myi toimintojaan miljardikaupassa

Ruduksen emoyhtiö CRH on sopinut NCC AB:n NCC Industry -liiketoiminta-alueen toimintojen ostamisesta Tanskassa ja Suomessa.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2026, 10:34
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Rudus hankkii omistukseensa NCC:n kiviainestoiminnot Suomessa. Kauppaan sisältyvät myös kiviaines- ja asfalttitoiminnot Tanskassa.

NCC on sopinut Industry-liiketoiminta-alueensa myynnistä Ruduksen emoyhtiölle CRH:lle ja Heidelbergille yhteensä 8,2 miljardin Ruotsin kruunun eli 720 miljoonan euron yritysarvolla. Kauppa myötä NCC keskittyy urakointiin ja kauppa parantaa myös yhtiön edellytyksiä pitkän aikavälin arvonluonnille.

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