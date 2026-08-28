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Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Rakentaminen

Korjausrakentajien kärki ylsi hyvään kasvuun – NCC kipusi takaisin palkintopallille

Rakennuslehden selvityksen mukaan suurimpien korjausrakentajien huomattava enemmistö kasvoi viime vuonna. Ruotsalaistaustaisten yhtiöiden korjausrakentamisen liikevaihdoissa oli isoja liikkeitä vastakkaisiin suuntiin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2026, 8:18
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NCC sai loppuvuodesta 2025 valmiiksi Tiedekeskus Heurekan planetaarion peruskorjauksen Vantaalla. Yhtiöllä on nytkin käynnissä useita mittavia korjaushankkeita, kuten Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Kansallisarkiston päärakennuksen ja Turun tuomiokirkon peruskorjaukset. Kuva: Jussi Helttunen

Korjausrakentaminen on ollut muun rakentamisen tavoin vuosia alamäessä, mutta enemmistölle Suomen suurimmista korjausrakentajista viime vuosi oli silti kasvun aikaa. Tämä käy ilmi Rakennuslehden liikevaihtoselvityksestä, joka perustuu viime kevään Suurimmat-kyselyyn.

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