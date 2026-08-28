Korjausrakentajien kärki ylsi hyvään kasvuun – NCC kipusi takaisin palkintopallille
Rakennuslehden selvityksen mukaan suurimpien korjausrakentajien huomattava enemmistö kasvoi viime vuonna. Ruotsalaistaustaisten yhtiöiden korjausrakentamisen liikevaihdoissa oli isoja liikkeitä vastakkaisiin suuntiin.
Korjausrakentaminen on ollut muun rakentamisen tavoin vuosia alamäessä, mutta enemmistölle Suomen suurimmista korjausrakentajista viime vuosi oli silti kasvun aikaa. Tämä käy ilmi Rakennuslehden liikevaihtoselvityksestä, joka perustuu viime kevään Suurimmat-kyselyyn.
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