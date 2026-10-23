Nimlas kävi taas ostoksilla – Tällä kertaa koriin löytyi teollisuusosaamista Kauppa oli Nimlakselle kuluvan vuoden yhdestoista.

Talotekniikkakonserni Nimlas on ostanut teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksiin, modernisointeihin ja konepajavalmistukseen erikoistuneen Teollisuusasennus P. Kaskenviidan. Yhtiö tuo Nimlakselle lisää osaamista erityisesti lääke- ja prosessiteollisuudesta sekä vesihuollosta.