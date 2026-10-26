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Kategoriat Uutiset Rakentaminen

Rakentamisen laatu alkaa jo ennen työn aloittamista – ”Kun tekijät saapuvat mestalle, kaiken pitäisi olla valmiina”

Rakentamisen laatu ei synny tarkastuslistoista eikä vasta työmaan loppumetreillä. Se tehdään jo ennen kuin ensimmäinenkään työvaihe alkaa.

Kirjoittaja Tommi Ahlberg
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 11:00
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Mittaviivan tutkimusjohtaja Tarja Mäki. Kuva: Mittaviiva

Näin ajattelee yli 30 vuotta rakentamisen laatua tutkinut ja kehittänyt Tarja Mäki. Diplomi-insinööri ja kasvatustieteen tohtori aloitti työt rakennusalan tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvässä Mittaviivassa vuonna 1995, ja hän oli heti seuraavana vuonna mukana tekemässä Rakennustöiden laatu 1996 -kirjaa. Se oli ensimmäinen laatua systemaattisesti käsittelevä Ratu-sarjan julkaisu. Mukana olivat työn vaatimat edellytykset, tekniset laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen työkalut.

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