Senaatti myi Oulun lääninvankilan useampia historiallisia kiinteistöjä ostaneelle taholle Kiinteistön vankilakäyttö päättyi tammikuussa Oulun uuden vankilan valmistumisen myötä.

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Senaatti-kiinteistöt on myynyt Oulun keskustan kupeessa Myllytullissa sijaitsevan entisen lääninvankilan. Kiinteistön on ostanut Y-K Heritage oy perustettavan yhtiön lukuun. Uuden yhtiön nimeksi tulee Kiinteistö oy Oulun Kruununvankila.

Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa punatiilinen lääninvankila laajennusosineen sekä vuonna 1778 aikanaan kruununvankilaksi valmistunut Oxenstiernan talo. Kiinteistön vankilakäyttö päättyi tammikuussa Oulun uuden vankilan valmistumisen myötä.

Kohteen korjaus- ja investointitarpeet ja maaperävastuut siirtyvät kaupan myötä uuden omistajan vastuulle. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka edistäminen Oulun kaupungin kanssa jää ostajan tehtäväksi. Osa rakennuksista on kaavaluonnoksessa merkitty suojeltaviksi, ja alueelle on suunniteltu myös täydennysrakentamista.

”Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka tilat taipuvat monenlaiseen käyttöön. Haluamme selvittää mahdollisuuksia niin toimisto- ja kulttuuritoimintaan kuin majoitukseenkin”, Kiinteistö oy Oulun Kruununvankilan toimitusjohtaja Mariia Yrjö-Koskinen sanoo tiedotteessa.

Ostajan, Y-K Heritage oy:n taustalla ovat Yrjö-Koskisen perheen omistama oululainen Hongisto oy sekä hämeenlinnalainen Y-K oy Finland. Perheen yritykset ovat aiemmin ostanut muun muassa Oulun rautatieaseman sekä arkkitehtuurimuseon rakennuksen Helsingissä.

Monipuolisesti tilaa

Myllytullin vankilan alue on merkittävä osa suomalaista vankilahistoriaa. Vankilatoiminta alueella alkoi jo vuonna 1700-luvun loppupuolella, ja vuonna 1885 valmistunut punatiilinen lääninvankila on yksi Oulun tunnetuimmista historiallisista maamerkeistä.

Vankila rakennettiin lääninarkkitehti L. I. Lindqvistin suunnitelmien mukaan. Vankilan pohjana käytettiin niihin aikoihin Euroopassa yleistynyttä järjestelmää, jossa sellit sijoitettiin avonaisen käytävän varrelle. Vankila rakennettiin alkujaan T-kirjaimen malliseksi, mutta sitä on laajennettu 1950- ja 1990-luvuilla.

”Hieno kohde saa nyt arvoisensa tulevaisuuden. Oululaisille vankila on tietysti ollut tärkeä maamerkki, mutta toivottavasti se muodostuu nyt myös eläväksi osaksi kaupunkikulttuuria”, Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Laura Schrey sanoo tiedotteessa.

Vankilarakennuksessa on yli 100 erilaista huonetta, sosiaalitilat, suuri puutyöluokka sekä keittiötilat. Alueen muissa rakennuksissa on muun muassa kahdeksan erillistä, siistä kaksiota.

”Ne tarjoavat valmiin lähtökohdan majoituskäytön suunnitteluun. Se voi olla ajankohtaista erityisesti tulevaisuudessa, kun Oulun seudulle rakennetaan datakeskuksia ja alueen palvelutarpeet kasvavat”, Mariia Yrjo-Koskinen sanoo tiedotteessa.