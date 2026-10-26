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Kategoriat Ympäristö Rakentaminen

Skanska pokkasi Rala-palkinnon – pitkäjänteistä työtä ympäristövastuun eteen

Ympäristöluokitusten kiiteltiin olevan osa Skanskan normaalia toimintaa, ja yritys etsii aktiivisesti uusia tapoja vähentää rakentamisen ympäristökuormaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 8:13
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Palkinto jaettiin pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa. Sen ottivat vastaan kehitysjohtaja Jan Elfving (toinen vas.) ja toimialajohtaja Jarkko Muurimäki (toinen oik.). Kuvassa lisäksi Ralan toimitusjohtaja Johanna Holmström (vas.) sekä viestintäkoordinaattori Nelli Itkonen (oik.) (Kuva: Prefekt Day)

Talonrakentamisen vuoden 2026 Rala-laatupalkinto on myönnetty Skanskalle. Tunnustuksen keskeisenä perusteena oli yhtiön pitkäjänteinen vastuullisuustyö erityisesti ympäristövastuun saralla.

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