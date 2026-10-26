Skanska pokkasi Rala-palkinnon – pitkäjänteistä työtä ympäristövastuun eteen
Ympäristöluokitusten kiiteltiin olevan osa Skanskan normaalia toimintaa, ja yritys etsii aktiivisesti uusia tapoja vähentää rakentamisen ympäristökuormaa.
Talonrakentamisen vuoden 2026 Rala-laatupalkinto on myönnetty Skanskalle. Tunnustuksen keskeisenä perusteena oli yhtiön pitkäjänteinen vastuullisuustyö erityisesti ympäristövastuun saralla.
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