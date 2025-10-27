Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Consti pokkasi Ralan laatupalkinnon – perusteina työhyvinvointi ja johtaminen

Rala-palkinnolla halutaan kiinnittää perinteisen laatuajattelun ja tekniikan sijaan huomiota yrityskulttuuriin ja johtamiseen.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2025, 9:59
Palkinnon ottivat vastaan henkilöstöjohtaja Aija Harju (kesk.) ja toimitusjohtaja Esa Korkeela. Kuvassa myös Ralan toimitusjohtaja Johanna Holmström. (Kuva: Rala)

Consti on voittanut Vuoden 2025 Rala-laatupalkinnon. Sen perusteena oli yhtiön pitkäjänteinen työ ihmisten johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

