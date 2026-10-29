Skanska urakoi asuntoja Helsinkiin
Rakennustyöt käynnistyvät arvion mukaan marraskuussa.
Skanska ja A-Kruunu ovat sopineet uuden vuokra-asuntokohteen toteuttamisesta Helsingin Keski-Pasilaan.
Yhdeksänkerroksiseen taloon tulee 51 vuokra-asuntoa ja liiketila. Asuntovalikoima ulottuu yksiköistä neliöihin.
Asunto Oy Helsingin Tenderinlenkki 4 täydentää Keski-Pasilan uutta asuinaluetta, joka sijaitsee kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyydessä ja jossa on monipuolisesti asuin- ja toimitilarakennuksia.
Kohde kuuluu A-energialuokkaan. Asukkaille varatut pysäköintipaikat toteutetaan korttelin pysäköintiyhtiöön, jota rakennetaan parhaillaan. Projektissa on haettu rakennusaikaa lyhentäviä toteutustapoja, ja yhtenä ratkaisuna käytetään kylpyhuone-elementtejä.
Rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän marraskuussa 2026 ja valmistuvan joulukuussa 2027.
”Keski-Pasila on kehittyvä ja keskeisellä paikalla sijaitseva kaupunginosa, jossa on tarvetta kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Kyseessä on jo neljäs yhteinen projektimme”, hankekehitysjohtaja Tuomas Vaarasalo Skanskasta sanoo.
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A-Kruunu ja Skanska kehittävät Tenderinlenkki 4 -hankkeessa käytännön toimintatapoja vastuullisten toimitusketjujen edistämiseksi. Työssä hyödynnetään KIRAriskDD-hankkeessa alan yhdessä kehittämää menetelmää toimitusketjujen ympäristö- ja ihmisoikeusriskien hallintaan.
Tavoitteena on kerätä käytännön kokemuksia siitä, miten huolellisuusvelvoitteen toteuttamista voidaan tukea toimitusketjun vastuullisuuden arviointia täydentävillä menetelmillä.
Skanska rakentaa viereisellä tontilla parhaillaan myös Firdo-toimistorakennusta, joka valmistuu vuonna 2027.
Lisäksi tavoitteena on käynnistää omaperusteisen asuntokohteen rakentaminen vielä tänä vuonna, jonka jälkeen kortteli muodostuu viihtyisäksi alueeksi ja valmistuu yhtä asuinrakennusta lukuun ottamatta.
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