Skanska hylkäsi ison aluekehityshankken – kaupunki ostaa osuuden eurolla
Aluetta on kehitetty vuodesta 2010 alkaen. Noin kolmannes siitä on toteutunut.
Skanska Talonrakennus oy on kesäkuussa ilmoittanut Jyväskylän kaupungille irtisanovansa Kankaan alueen toteutussopimuksen ja luovuttavansa alueen kehittämiseksi perustetun Kankaan kehitys oy:n osakkeet Jyväskylän kaupungille sopimuksessa sovittua yhden euron hintaa vastaan. Jyväskylän kaupunginhallitus teki päätöksen osakkeiden ostamisesta maanantaina.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Skanska hylkäsi ison aluekehityshankken – kaupunki ostaa osuuden eurolla”