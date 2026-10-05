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Kategoriat Rakentaminen

Skanska hylkäsi ison aluekehityshankken – kaupunki ostaa osuuden eurolla

Aluetta on kehitetty vuodesta 2010 alkaen. Noin kolmannes siitä on toteutunut.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 10:12
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Ei kommentteja artikkeliin Skanska hylkäsi ison aluekehityshankken – kaupunki ostaa osuuden eurolla
Kankaan aluetta vuonna 2021. Kuva: Petri Blomqvist

Skanska Talonrakennus oy on kesäkuussa ilmoittanut Jyväskylän kaupungille irtisanovansa Kankaan alueen toteutussopimuksen ja luovuttavansa alueen kehittämiseksi perustetun Kankaan kehitys oy:n osakkeet Jyväskylän kaupungille sopimuksessa sovittua yhden euron hintaa vastaan. Jyväskylän kaupunginhallitus teki päätöksen osakkeiden ostamisesta maanantaina.

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