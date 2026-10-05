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Terrawisen ex-pomo siirtyy VRJ Länsi-Suomen luotsiksi – osti yrityksestä neljänneksen

VRJ Länsi-Suomen pääomistajana säilyy edelleen VRJ Group 75 prosentin osuudella.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 10:34
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VRJ Länsi-Suomi saa joulukuussa uuden luotsin, kun Henrik Bosin(vasemmalla) tilalle nousee Tuomas Saarinen. (Kuva: VRJ Länsi-Suomi)

Viher- ja ympäristörakentamiseen erikoistuneen VRJ Länsi-Suomen omistuspohja muuttuu. Aiemmin yrityssaneeraukseen hakeutuneen Terrawisen yrittäjänä ja toimitusjohtajana työskennellyt Tuomas Saarinen ostaa yhtiöstä 25 prosentin siivun ja siirtyy joulukuussa myös toimitusjohtajaksi.

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