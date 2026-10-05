Terrawisen ex-pomo siirtyy VRJ Länsi-Suomen luotsiksi – osti yrityksestä neljänneksen VRJ Länsi-Suomen pääomistajana säilyy edelleen VRJ Group 75 prosentin osuudella.

Viher- ja ympäristörakentamiseen erikoistuneen VRJ Länsi-Suomen omistuspohja muuttuu. Aiemmin yrityssaneeraukseen hakeutuneen Terrawisen yrittäjänä ja toimitusjohtajana työskennellyt Tuomas Saarinen ostaa yhtiöstä 25 prosentin siivun ja siirtyy joulukuussa myös toimitusjohtajaksi.