Terrawisen ex-pomo siirtyy VRJ Länsi-Suomen luotsiksi – osti yrityksestä neljänneksen
VRJ Länsi-Suomen pääomistajana säilyy edelleen VRJ Group 75 prosentin osuudella.
Viher- ja ympäristörakentamiseen erikoistuneen VRJ Länsi-Suomen omistuspohja muuttuu. Aiemmin yrityssaneeraukseen hakeutuneen Terrawisen yrittäjänä ja toimitusjohtajana työskennellyt Tuomas Saarinen ostaa yhtiöstä 25 prosentin siivun ja siirtyy joulukuussa myös toimitusjohtajaksi.
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