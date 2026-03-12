Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Infra Uutiset

Terrawise hakeutuu yrityssaneeraukseen

Yhtiöllä oli tappiollisia projekteja pääkaupunkiseudulla ja nyt se on luopunut pääkaupunkiseudun infraliiketoiminnasta.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
12. maaliskuuta 2026
Ei kommentteja artikkeliin Terrawise hakeutuu yrityssaneeraukseen
Kuvaa Terrawisen työmaalta. Kuva: Matti Matikainen

Infrarakentaja Terrawise on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle.

