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Kategoriat Tutkimus Infra Uutiset

Uudella menetelmällä ylijäämäsavi ja jätetekstiilit saadaan rakentamisessa hyötykäyttöön

Savesta ja tekstiilikuidusta valmistetaan kappaleita, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi massanvaihdossa tai meluvalleissa.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 6:12
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Tutkimushankkeessa on valettu muotteihin kuutiometrin kokoisia koekappaleita, jotka ovat kuivaneet ulkona. Kuva: Liisa Larkela

Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratoriossa kehitetään parhaillaan ratkaisuja ylijäämäsavien ja jätetekstiilien hyötykäytölle. Lopputuotteita pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi infrahankkeissa.

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