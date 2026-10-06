Uudella menetelmällä ylijäämäsavi ja jätetekstiilit saadaan rakentamisessa hyötykäyttöön
Savesta ja tekstiilikuidusta valmistetaan kappaleita, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi massanvaihdossa tai meluvalleissa.
Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratoriossa kehitetään parhaillaan ratkaisuja ylijäämäsavien ja jätetekstiilien hyötykäytölle. Lopputuotteita pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi infrahankkeissa.
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