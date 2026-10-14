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Kategoriat Rakentaminen Talous Työelämä Uutiset

Valtion työmaalla Helsingin Ruskeasuolla toimi yritys, jolla yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Valtion Valteri-koulun työmaalla Helsingin Ruskeasuolla on paljastunut vakavia väärinkäytöksiä.

Kirjoittaja Salla Rajala / HS
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2026, 13:00
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Valtion Valteri-koulun työmaalla Ruskeasuolla on havaittu vakavia väärinkäytöksiä. Työmaa on aivan loppusuoralla. Kuva: Juha Salminen

Valtion rakennustyömaalla Helsingissä on paljastunut vakavia epäilyjä väärinkäytöksistä, jotka liittyvät ulkomaalaisten työntekijöiden palkkoihin ja työnteko-oikeuteen.

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