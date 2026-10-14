Valtion työmaalla Helsingin Ruskeasuolla toimi yritys, jolla yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen
Valtion Valteri-koulun työmaalla Helsingin Ruskeasuolla on paljastunut vakavia väärinkäytöksiä.
Valtion rakennustyömaalla Helsingissä on paljastunut vakavia epäilyjä väärinkäytöksistä, jotka liittyvät ulkomaalaisten työntekijöiden palkkoihin ja työnteko-oikeuteen.
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