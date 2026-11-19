Afry solmi kaksi puitesopimusta Helsingin kaupungin kanssa Sopimusten myötä yritys osallistuu julkisten rakennusten kehittämiseen.

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Afry on solminut kaksi rakennesuunnittelupalveluiden puitesopimusta Helsingin kaupungin kanssa perusparannus- ja uudisrakennushankkeisiin. Sopimusten myötä yritys osallistuu julkisten rakennusten kehittämiseen.

Puitejärjestelyllä hankittavat tehtävät pitävät sisällään rakennesuunnittelijan tehtäviä, rakennusfysikaalista suunnittelua, rakennusaikaisia ja rakennuksen käyttöönottoon liittyviä tehtäviä sekä rakennusten ja rakennusmateriaalien vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä rakennesuunnittelun osalta.

”On hienoa päästä kehittämään Helsingin julkisia rakennuksia, jotka ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea. Tiivis yhteistyö tilaajan kanssa auttaa meitä tunnistamaan kunkin hankkeen tarpeet ja tuomaan yhteen tarvittavan monialaisen osaamisen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi”, Afryn Places-segmentin johtaja Tuukka Sormunen sanoo.

Puitesopimusten sopimuskausi on kaksi vuotta, minkä lisäksi niihin sisältyy kaksi yhden vuoden optiokautta. Afry on mukana molemmissa puitesopimuksissa yhtenä seitsemästä valitusta konsulttiyrityksestä.

”Puitesopimuksissa meille on tärkeää ennen kaikkea kumppanin osaaminen, reagointikyky ja työn laatu. Kun nämä yhdistyvät kustannustehokkaaseen suunnitteluun, pystymme viemään hyvin erilaisia hankkeita sujuvasti eteenpäin”, tiimipäällikkö Kalevi Hinkkanen Helsingin kaupungilta sanoo.

Kummankin puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo optiokausineen on noin 11 miljoonaa euroa. Afryn osuutta sopimuksista ei julkisteta.