Tampereen ja Pirkkalan kuntaraja sai ratikkakiskot – uusi Härmälänojan silta valmistuu syksyllä Meneillään on useampia siltaurakoita.

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Härmälänojan sillalle, Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle on asennettu raitiotiekiskot. Nyt raitiotie on virallisesti ylittänyt kuntarajan.

Ratikkakunnat yhdistävä Härmälänojan silta avautuu autoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön syyskuun aikana. Raitiovaunut pääsevät ylittämään kuntarajan sillalla vuonna 2028.

Härmälänojan silta koostuu kahdesta erillisestä sillasta, joista ensimmäinen eli pohjoispuolen silta avattiin liikenteelle syksyllä 2025. Eteläpuolen sillalle rakennetaan raiteiden lisäksi ajokaista sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä.

Sillan pohjoisreunalla kulkee pyöräilyn seudullinen pääreitti ja jalankulkuväylä, jotka viimeistellään vielä syksyn aikana. Ratikka kulkee tulevaisuudessa sillan keskellä asfalttipintaista kiintoraidetta pitkin.

Siltojen rakentamisen yhteydessä Härmälänojan uomaa siirrettiin hieman, jotta silloista saatiin mahdollisimman suorat. Purouomaan rakennettiin eroosiosuojaus ja uusi uomaosuus rakennetaan aiempaa monimuotoisemmaksi. Tavoitteena on ollut palauttaa uoma osittain tilaan, jossa se on ollut vielä 1950-luvulla. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan myös monilajisilla puuistutuksilla.

Härmälänrannan puolella alkaa hahmottua tuleva Ratikkapysäkki. Härmälänrannan pysäkille on asennettu eteläisen laiturin paasikivet sekä pysäkkikatoksen perustukset. Nuolialantien varrella tehdään myös kiveys- ja asfaltointitöitä sekä viimeisiä raideasennuksia.

Sillan toisella puolella Partolassa jatkuu raiteiden rakentaminen kohti Kenkätietä. Myös Partolassa tehdään loppukesän aikana paljon pintarakennetöitä, eli kivetyksiä sekä asfaltointeja. Syksyllä lähes koko Partolan alueen ajoneuvoliikenne kulkee jo lopullisilla väylillään.

Härmälänojan sillan lisäksi Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Vihilahden ja Viinikanlahden sillat. Vihilahden sillan ensimmäinen puolisko valmistui kesäkuussa 2026. Kokonaisuudessaan Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027.

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Hatanpään valtatiellä sijaitseva Viinikanlahden silta valmistuu tämän vuoden aikana.

Suuri osa töistä valmiiksi

Kokonaisuudessaan Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien rakentamistöistä on vuoden 2026 lopussa valmiina noin kaksi kolmasosaa. Lopulliset liikennejärjestelyt tulevat käyttöön jo vuoden 2027 aikana.

Ratikkaliikenne Sorin aukion ja Partolan pysäkkien sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan pysäkkien välillä alkaa elokuussa 2028.

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi suunnittelee ja rakentaa raitiotietä Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan Suupan välille. Allianssin muodostavat Tampereen Raitiotie oy, Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, Afry Finland, Sweco Finland, NRC Group Finland ja YIT Infra.