Destia perustaa uuden datakeskuksiin keskittyvän yksikön – uusi jäsen johtoryhmään
Organisaatio koostuu ensi vuoden alusta viidestä liiketoimintaryhmästä.
Destia päivittää strategiansa vastatakseen vahvasti kasvavaan infrarakentamisen markkinaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa eri osaamisalueisiin nojaava, kestävästi kasvava liiketoiminta. Kasvun vauhdittamiseksi Destia uudistaa organisaationsa ja perustaa uuden datakeskusrakentamiseen keskittyvän liiketoimintaryhmän.
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