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Kategoriat Arkkitehtuuri Suunnittelu Uutiset

Helsingin merikylpylästä avautui arkkitehtikisa – voittaja selvillä kesän korvalla

Uusi rakennus sijoittuu väliaikaiseksi tarkoitetun merikylpylän paikalle Kauppatorin kupeeseen. Kilpailuehdotuksille on aikaa maaliskuuhun 2027  saakka.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 9:29
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Väliaikaiseksi aikanaan suunnitellun Allas Sea Pool-kylpylän tilalle haetaan nyt pysyvää rakennusta arkkitehtikilpailulla. (Kuva: Sabrina Bqain)

Helsingin Eteläsatamassa kauppatorin kupeessa on käynnistynyt uuden Allas Pool-merikylpylän kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu.

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