Helsingin merikylpylästä avautui arkkitehtikisa – voittaja selvillä kesän korvalla
Uusi rakennus sijoittuu väliaikaiseksi tarkoitetun merikylpylän paikalle Kauppatorin kupeeseen. Kilpailuehdotuksille on aikaa maaliskuuhun 2027 saakka.
Helsingin Eteläsatamassa kauppatorin kupeessa on käynnistynyt uuden Allas Pool-merikylpylän kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu.
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