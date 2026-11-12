Kruunuvuorensilta palkittiin vuoden teräsrakenteena
Kansallismuseon laajennus sai kunniamaininnan.
Vuoden 2026 Teräsrakennepalkinto on myönnetty Helsingin Kruunuvuorensillalle. Palkintolautakunta nosti sillan kansainvälisen tason teräsrakentamisen taidonnäytteeksi, jossa vaativa rakennetekniikka, arkkitehtuuri, elämyksellisyys ja merkittävä kaupunkirakenteellinen tehtävä muodostivat vaikuttavan kokonaisuuden.
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