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Kategoriat Arkkitehtuuri

Kruunuvuorensilta palkittiin vuoden teräsrakenteena

Kansallismuseon laajennus sai kunniamaininnan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2026, 8:58
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Ei kommentteja artikkeliin Kruunuvuorensilta palkittiin vuoden teräsrakenteena
Kruunuvuorensilta avautui raitiotieliikenteelle marraskuun alkupuolella. Kuva: Jarno Haanpuro

Vuoden 2026 Teräsrakennepalkinto on myönnetty Helsingin Kruunuvuorensillalle. Palkintolautakunta nosti sillan kansainvälisen tason teräsrakentamisen taidonnäytteeksi, jossa vaativa rakennetekniikka, arkkitehtuuri, elämyksellisyys ja merkittävä kaupunkirakenteellinen tehtävä muodostivat vaikuttavan kokonaisuuden.

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