Parkkihallin perustukset väistävät ratikkaa vaativalla tunkkausoperaatiolla Tikkurilassa
Tikkurilan raitiotietunneli alittaa radan ja kauppakeskus Dixin parkkihallin, jonka kolme pilaria pitää tukea tunnelin ulkopuolelle.
Tikkurilaan rakennettavan pääradan alittavan Vantaan raitiotien tunneliosuuden reitille osuu hidaste. Tunneli on linjattu kohdasta, jossa kulkee kolme kauppakeskus Dixin pysäköintitalon kantavaa pilaria.
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