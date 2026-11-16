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Kategoriat Sijoittaminen Projektit Rakentaminen Uutiset

Stoa tuo tekoälyä datakeskus-työmaille – keräsi 3, 5 miljoonaa siemenrahaa

Stoan sijoittajajoukkoon kuuluvat Lifeline Venturesin lisäksi muun muassa Ilkka Paananen, Miki Kuusi, Pekka Lundmark ja Tuomas Kokkila.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 8:34
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Stoan toimitusjohtaja Johannes Korpelalla (vas.), Camilla Komulaisella ja Taavi Paanasella on taustaa sekä ohjelmisto- että rakennusalalta. (Kuva: Niklas Kervinen/Stoa)

Helsinkiläinen startup-yritys Stoa on kerännyt 3,5 miljoonan euron pre-seed-rahoituksen ohjelmistoalustalle, jonka myötä tekoälyä voidaan hyödyntää entistä paremmin vaativissa rakennushankkeissa.

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