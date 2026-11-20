Toimittajan kommentti: Ongelman ratkaisu ei vaadi suhdanteiden paranemista Uudistuotannon houkuttelevuuden palauttaminen onkin asuntomarkkinoiden ydinkysymys.

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Kesän lämpimät eivät sulattaneet asuntomarkkinoiden syväjäätä. Ydinongelma on ennallaan: kuluttajat eivät osta uusia asuntoja. Uusien asuntojen kaupassa nähtiin taas uusi surkea ennätys, vaikka aikaisemman pohjan olisi jo luullut pitävän. Kun kauppa ei käy, ei tarvita uusia aloituksia eikä valmiiden varastokaan sula kokonaan pois.

Kurimuksen selitykseksi tarjotaan heikkoa suhdannetta, kansainvälisiä kriisejä ja korkotason nousua. Makrotason perustelut eivät kuitenkaan selitä kaikkea. Oleellista on, että ostajat valitsevat aikaisempaa useammin käytetyn asunnon uuden sijasta. Käytetyistä asunnoista tehdään koko maassa suuruusluokkana 5 000 kauppaa kuukaudessa, kun uusien asuntojen kaupat ovat vain 300 asunnon tuntumassa.

Uudistuotannon houkuttelevuuden palauttaminen onkin asuntomarkkinoiden ydinkysymys. Jos uusien osuus kaikista kaupoista palautuisi lähemmäs kymmenen vuoden keskiarvoa (20 %), asuntorakentajien tilanne olisi paljon nykyistä valoisampi. Eikä siihen tarvittaisi yleistä suhdannekäännettä.

Rakentajien on löydettävä vastaus kysymykseen, miksi ostaja päätyy käytettyyn asuntoon. Uuden ja käytetyn asunnon välinen hintaero tuskin on valinnan ainoa syy ainakaan kaikissa tapauksissa. Kuopiossa on ennakkomyynnissä kerrostalokohde, jonka keskineliöhinta on 3 044 euroa. Kalliiksi sitä ei voi enää moittia.

Uuden asunnon asumiskulut saattavat olla kaupan este, jos raskaasti velkavivutetun asunnon hoito-, rahoitus- ja tonttivastikkeiden yhteissumma nousee useaan tuhanteen euroon. Silloin käytetty omistusasunto tai vuokra-asunto on järkevä valinta. Kuluttajia ei voi moittia myöskään siitä, jos he eivät uskalla tai halua sitoutua isoon yhteisvelkaan tuntemattomien yhtiökumppanien kanssa.

Toivottavasti rakennusliikkeiden aivoriihet löytävät keinot palauttaa uudiskaupan markkinaosuus kelvolliselle tasolle. Toinen vaihtoehto on toivoa, että suhdannekäänne laittaa markkinan vauhtiin. Sitä on odotettu jo vuosikausia.

Gryndituotannon lama näkyy ikävällä tavalla rakennusliikkeissä. Moni yhtiö on ajanut alas tai myllertänyt asuntorakentamisen organisaatioitaan. Henkilömuutoksia on paljon, ja lomautusten sijasta on jaettu lopputilejä, kun kuluja on pitänyt karsia. Osalla usko markkinan toipumiseen on hiipunut, kun toiminta on pyörinyt säästöliekillä jo yli neljä vuotta. Asuntorakentamisesta on poistunut paljon osaamista ja resursseja.