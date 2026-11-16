Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Tutkimus Asunnot Talous Uutiset

Tutkimustulos Oulusta: Asuntojen hintaralli selittyy lainamarkkinoilla

Kauppakorkeakoulun professorin Elias Oikarisen mukaan muutokset laina-aikojen pituuksissa, vaadituissa omarahoitusosuuksissa ja lainojen korkomarginaaleissa ovat vaikuttaneet merkittävästi sekä asuntoluottojen ottamiseen että asuntojen hintakehitykseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 10:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tutkimustulos Oulusta: Asuntojen hintaralli selittyy lainamarkkinoilla
Tutkimuksen mukaanpankkien luotonantoa ohjaava sääntely ja kotitalouksien lainanottoon vaikuttavat rajoitukset voivat olla tehokkaita keinoja vahvistaa rahoitusjärjestelmän ja asuntomarkkinoiden vakautta. Kuva: Lauri Lähteenmäki / IS

Asuntohintojen muutokset ja kotitalouksien velkaantuminen ovat ennemminkin seurausta lainamarkkinoiden kehityksestä kuin asuntomarkkinoiden hintashokeista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tutkimustulos Oulusta: Asuntojen hintaralli selittyy lainamarkkinoilla”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset