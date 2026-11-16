Tutkimustulos Oulusta: Asuntojen hintaralli selittyy lainamarkkinoilla
Kauppakorkeakoulun professorin Elias Oikarisen mukaan muutokset laina-aikojen pituuksissa, vaadituissa omarahoitusosuuksissa ja lainojen korkomarginaaleissa ovat vaikuttaneet merkittävästi sekä asuntoluottojen ottamiseen että asuntojen hintakehitykseen.
Asuntohintojen muutokset ja kotitalouksien velkaantuminen ovat ennemminkin seurausta lainamarkkinoiden kehityksestä kuin asuntomarkkinoiden hintashokeista.
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