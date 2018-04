Asuntorakentamisen Euroopan ennätystahti yllätti suhdanneryhmän – laittoi ennusteet uusiksi

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksu ennustaa, että rakentamisen kova vauhti jatkuu tämän vuoden ja ensi vuonnakin taso on hyvä.

Raksu arvioi, että koko rakentamisen tuotanto kasvaa tänä vuonna 2–4 prosenttia. Viime syksynä ryhmä arvioi, että kasvu hyytyisi tänä vuonna 0–3 prosenttiin.

Rakennusteollisuus RT:n tuoreen ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia.

Uudistalonrakentamisen Raksu arvioi kasvavan tänä vuonna 5–7 prosenttia viime vuodesta. Asuntotuotannon arvioidaan jatkuvan edelleen voimakkaana, mutta muu talonrakentaminen vähenee.

Vuonna 2019 rakentaminen vähenee Raksun mukaan 0–2 prosenttia. Tuotannossa saavutettu hyvä taso säilyy kuitenkin edelleen, jos talouskasvu kehittyy myönteisesti. RT:n mukaan ensi vuonna mennään nollatasolla.

Suomi aloitti asuntoja eniten Euroopassa

Viime vuonna aloitettiin roimasti enemmän asuntoja kuin Raksu ennusti viime syyskuussa. Aloituksia kertyi 45 800, joka ylittää syksyn ennusteen lähes 6 000 asunnolla.

Suomi nousikin asuntoaloituksissa Euroopan ykköseksi, kun määrä suhteutetaan asukaslukuun.

Raksu on nostanut roimasti tämän vuoden asuntoaloituksia koskevaa ennustettaan. Ryhmä arvioi, että tänä vuonna aloitetaan 42 000–44000 asuntoa, kun syksyllä arvioitiin tuotannon putoavan muutaman tuhannen alle 40 000 asunnon.

Kerrostalorakentamisessa ei ole Raksun mukaan vielä näköpiirissä varsinaista käännettä, vaikka hidastumista on nähtävissä.

Odotuksena on kuitenkin asuntosijoittajien varovaisuuden kasvu, joka on näkynyt hidastuvina sijoitusvirtoina.

”On kuitenkin todennäköistä, että tuottojen kasvun hidastuessa asuntosijoittajien kiinnostus vähenee. Vuokrien nousuvauhti on hidastunut selvästi ja on historiallisesti matalin 30 vuoteen”, Raksun raportissa todetaan.

Toisaalta vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa kuluttajien voimakas tulevaisuuden usko.

Lisäksi Euroopan matalimmat asuntolainakorot ja suurten yhtiölainojen ja vuokratonttien pienentämät myyntihinnat tukevat kysyntää.

Vuonna 2019 aloitetaan Raksun ennusteen mukaan useita tuhansia asuntoja vähemmän kuin tänä vuonna.

Muun kuin asuntorakentamisen kasvun Raksu arvioi kiihtyvän hieman tänä vuonna. Myös ensi vuosi on aktiivinen, jos suunniteltuja suurhankkeita käynnistetään.

Rakennuskuutioiden kasvu on ollut aiempia noususuhdanteita vaatimattomampaa.

Toimistojen aloitukset vauhdittuneet

Toimitilojen uudistuotanto kasvoi viime vuonna voimakkaasti, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitukset supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitilojen aloitusten arvioidaan vähenevän tänä vuonna.

Raksun mukaan on kuitenkin mahdollista, että joku suurista metsäteollisuuden hankkeista käynnistyy loppuvuonna ja nostaa vuoden viimeisellä neljänneksellä aloituksia.

Toimistojen rakentamisen aloitukset alkoivat vauhdittua viime vuonna ja kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Raksu arvioi toimitilarakentamisen uudistuotannon volyymin kasvavan tänä vuonna vielä jonkin verran, vaikka viime vuoden tasoihin ei päästä. Suhdanteiden paraneminen on lisännyt myös toimitilojen korjausrakentamista.

Varastorakentamisen rakennuslupakuutiot ovat edelleen korkealla tasolla, mutta kasvu on päättynyt ja viimeisimmät kuukaudet osoittavat alaspäin.

Toimitilojen uudistuotannon kasvu jää vuonna 2019 Raksun mukaan vaimeaksi tai supistuu. Se pitää kuitenkin mahdollisena, että rakentaminen nopeutuu uudelleen, jos suunniteltujen uusien suurhankkeiden rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaisesti.

Julkisen sektorin rakennusluvat ovat laskeneet viidenneksen mutta ovat edelleen historiaansa nähden hyvällä tasolla.

Korjaaminen kasvaa vakaasti

Korjausrakentamisen kasvuvauhdin arvioidaan hieman kiihtyvän: kasvua tulisi tänä vuonna 2 prosenttia.

Maa- ja vesirakentamisen kasvun ennakoidaan hieman hidastuvan, 1–2 prosenttiin.

Kasvukeskuksissa rakentamisen kapasiteetti on lähes täyskäytössä. Raksu kuitenkin toteaa, että yleinen mielikuva rakentamisesta on liian positiivinen ja toimialan sisäiset erot ovat suuria.

Rakennuskustannusten nousu on ollut maltillista mutta on alkanut kiihtyä viime kuukausina. Pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin vuosinousuvauhti on kiihtynyt noin 9 prosenttiin, ja tarjouksia on aikaisempaa vaikeampi saada.