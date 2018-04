Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck julkaisi perjantai-iltana poikkeuksellisen kovasanaisen Facebook-päivityksen koskien Vallilan konepajakaupan peruuntumista.

Facebook-julkaisussa Oreck arvostelee vahvoin sanankääntein VR:n toimintaa. Oreck sanoo myös haastavansa VR:n oikeuteen ja vaativansa miljoona euroa korvauksena kauppojen peruuntumisesta.

VR:n mukaan kaupan käsittely on edelleen kesken.

Vaatimusta Oreck perustelee sillä, että projektiin on kulunut paljon aikaa ja rahaa. Lisäksi entinen suurlähettiläs kehottaa kansalaisia olemaan yhteydessä päättäjiin ”nyt” ja ”äänekkäästi”.

”En voi ottaa kantaa”

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) sanoi lauantaina HS:lle, että pitää Oreckin ajatuksia hyvänä, muttei voi ottaa asiaan kantaa, koska Konepajan alueen omistaa VR.

”Kaupunki ei ole, eikä edes voisi olla tapauksessa osallisena tällä hetkellä enkä siten voi ottaa asiaa mitenkään kantaa”, Rautava sanoo.

Aiemmin kaupunki torppasi VR:n aikeet myydä Konepajan alue rautakauppaketju Bauhausille. Silloin tilanne oli erilainen, koska Bauhausin kaavailtu toiminta alueella olisi ollut voimassa olevan kaavan vastaista.

Rautava sanoo, ettei hänellä ole mitään tietoa Oreckin kanssa Konepajasta kilpailevasta, nimettömänä pysyttelevästä ostajatarjokkaasta tai tämän suunnitelmista. VR kertoi aiemmin huhtikuussa saaneensa kiinteistöstä kilpailevan tarjouksen nimettömänä pysyttelevältä taholta.

Kaupunki voi tulla mukaan tapauksen käsittelyyn siinä vaiheessa, jos alueelle haetaan esimerkiksi kaavamuutoksia.

”Raha on tärkeämpää kuin rehellisyys”

Oreck ruoti Facebook-päivityksessä sitä, että hänen mukaansa VR oli lupautunut myymään kiinteistön hänelle.

”VR päätti, että raha on tärkeämpää kuin rehellisyys”, Oreck aloittaa kirjoi­tuk­sensa isoin kirjaimin.

Oreckin mukaan kaupat oli käytän­nössä jo sovittu VR:n kanssa, mutta sitten VR halusikin saada paremman hinnan. Hänen mielestään tämä on erityisen pöyristyttävää siksi, että VR on valtionyhtiö. ”Kyse on Suomen sanasta.”

Oreckin The Train Factoryksi kutsuttu projekti sai alkunsa vuonna 2017, kun Konepajan naapurusto nousi vastustamaan saksalaisen rautakauppaketjun Bauhausin tuloa tiloihin.

Yli 12 000 ihmistä oli edellisenä kesänä allekirjoittanut vetoomuksen, jotta Konepaja säilytettäisiin tapahtuma- ja kirpputoripaikkana. Asiaa ajanut Konepaja-liike otti yhteyttä Oreckiin, joka kiinnostui paikasta. Silloin Oreck ilmoitti kaavailevansa tilaa pienyrittäjille.

VR: Prosessi on kesken

HS uutisoi huhtikuun puolivälissä Oreckin tiedotteesta, jossa hän jo väitti VR:n pettäneen hänet.

Oreckin mukaan kaupat piti saattaa loppuun 9. huhtikuuta, mutta VR ilmoitti 26. maaliskuuta kauppojen solmimisen sijaan haluavansa löytää ostajan, joka tarjoaa paremman hinnan.

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoi HS:lle tuolloin, että VR:n hallitus ei ollut käsitellyt tai hyväksynyt tarjousta kiinteistöstä.

Perjantaina Tuominen toisti prosessin olevan yhä kesken. ”Meillä ei ole muuta kommentoitavaa.”