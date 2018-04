Nuorilla perheillä on huolestuttavan paljon asuntolainaa – Seinäjoella kotitaloudet ovat tuloihin nähden yllättävän velkaantuneita

Kokonaisuutena asuntovelkaa on vain joka kolmannella kotitaloudella, ja velkaantumisastekin on kasvanut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana hitaasti.

Tiedot perustuvat valtiotieteen maisteri Ossi Paukun rahoitusraporttiin. Luvuissa eivät ole mukana yhtiölainat, sijoitusasuntojen lainat eivätkä pikavipit.

Suurimmat asuntolainat Espoossa

Eniten asuntolainaa on tarkastelluista kaupungeista Espoossa, jossa keskimääräinen kotitalouden asuntolaina on noin 145 000 euroa. Helsingin lukema on vajaat 134 000 ja Vantaalla noin 115 700 euroa.

Asuntolainojen aiheuttama kotitalouksien velkaantumisaste on isojen lainojen takia korkea pääkaupunkiseudulla. Velkaantumisaste kuvastaa kotitalouden käytettävissä olevien rahatulojen ja velkojen välistä suhdetta, eli sitä missä ajassa kotitalouden nettotuloilla saisi lainat maksettua.

Helsingissä (velkaantumisaste 209 %), Vantaalla (204 %) ja Espoossa (199 %) kotitaloudella on suurin piirtein kahden vuoden tuloja vastaava määrä asuntolainaa.

Seinäjoen kotitaloudet yllättävän velkaantuneita

Pääkaupunkiseudun korkeaa velkaantumisastetta selittää asuntojen kalliit hinnat, sillä kotitalouksien rahatulot ovat keskimäärin muuta maata suuremmat.

Erot asumisen tasossa eivät tilannetta selitä, päinvastoin. Pääkaupunkiseudulla asutaan ahtaammin kuin muualla maassa.

Yllätys on, että Seinäjoen kotitalouksilla on tuloihin suhteutettuna yhtä paljon asuntolainaa (velkaantumisaste 200 %) kuin pääkaupunkiseudulla. Keskimäärin asuntolainaa on noin 100 000 euroa.

Toista ääripäätä edustaa Kouvola. Asuntolainojen aiheuttama velkaantumisaste on vain 148 prosenttia ja keskimääräinen asuntovelka 69 100 euroa.

Paukun mukaan velkaantumisasteet pitävät sisällään erilaisia asuntoja. Esimerkiksi Helsingissä velan kohde voi olla pieni ja kallis yksiö, muualla maassa väljä omakotitalo.

Seinäjoki nousee velkaantumisasteessa ohi pääkaupunkiseudun, kun mukaan lasketaan asuntovelkojen lisäksi kotitalouksien muut velat. Alueen aktiivinen yritystoiminta selittänee tilannetta.

Tässäkään lukemassa eivät ole mukana sijoitusasuntojen lainat eivätkä taloyhtiölainat.

Reilulla puolella suomalaisista kotitalouksista (52 %) on joko asunto- tai muuta lainaa.

Kymmenessä vuodessa velkaisten asuntokuntien määrä on pudonnut 6 prosenttiyksiköllä. Tähän lienee syynä väestön vanheneminen.

Nuoret velkaantuneita

Korkeimmat velkaantumisasteet ovat ympäri Suomea ikäluokassa, jossa viitehenkilön ikä on enintään 34 vuotta. Näitä kotitalouksia on Suomessa 183 000.

Pääkaupunkiseudulla nuorten kotitalouksien velkakuorma vastaa hieman alle kolmen vuoden nettotuloja. Muualla Uudellamaalla kolme vuotta ei riittäisi lainojen maksamiseen (velkaantumisaste 316 %).

Myös muualla Suomessa nuorten kotitalouksien velkaantumisaste on yli 280 prosenttia.

Paukun mielestä suomalaisten yleinen velkaantumisaste on ihan kohtuullisella tasolla, mutta nuorten velkaantumisesta hän on huolissaan.

”Nuoret joutuvat ottamaan asuntolainaa kohtuuttomia määriä varsinkin suurissa kaupungeissa”, Paukku sanoo.

”Ennen olisi puhuttu koronkiskonnasta”

Kulutuslainoja oli 15,3 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa, kasvua on 36 prosenttia vuodesta 2007.

Niin sanottujen vippilainojen määrä oli noin 3,3 miljardia, jossa on kasvua 720 prosenttia vuodesta 2007.

”Ennen vippilainojen osalta olisi puhuttu koronkiskonnasta”, Paukku sanoo.