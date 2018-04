Sisäilmaoireista kärsivät opettajat syyttävät Helsinkiä terveystietojen pimittämisestä

Helsingin työterveyshuolto on selvittänyt, miten Puotilan ala-asteen opettajien sisäilmaepäilyt on kirjattu vastaanotolla. Työterveyshuoltoon on kohdistunut kritiikkiä sen jälkeen, kun ilmeni, että itähelsinkiläisen koulun oireilusta ei olisi kantautunut tietoa peruskorjauksista silloin vastanneeseen tilakeskukseen.

Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen sanoo, että sisäisen selvityksen perusteella Puotilan ala-asteella on toimittu juuri siten, kuin kaupungissa on sovittu.

Työterveyshuollon mukaan kaupungin eri toimipaikoissa on yleensä yksittäisiä ihmisiä, jotka kokevat sisäilmaoireita. Näin on Pohjosen mukaan ollut myös Puotilassa.

”Puotilassa ei ole havaittu mitään tavanomaisesta poikkeavaa”, Pohjonen sanoo.

Pohjosen mukaan opettajien laajemmasta oireilusta saatiin tietoa vasta viime vuoden lopulla, kun peruskorjausselvitykset valmistuivat.

Puotilan oppilaiden vanhemmat kritisoivat puutteellista tiedotusta koulun sisäilmaongelmista. Useat opettajat ovat HS:n tietojen mukaan yrittäneet jo pitkään saada apua työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolla.

Helsingin rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén sanoi HS:n haastattelussa maaliskuussa, ettei heidän tietojensa mukaan Puotilan ala-asteella oireiltu. Kouluterveydenhuollon mukaan edellinen oireilmoitus on tullut vuonna 2011, jolloin koulussa oli putkivuoto.

Oireilusta voi kertoa sähköisissä kanavissa

Koulun peruskorjausta edeltävä kuntotutkimus valmistui vuosi sitten. Siitä ilmeni, että rakennuksessa oli mikrobi- ja sädesienikasvustoja.

Vanhemmille ei kuitenkaan kerrottu löydöksistä, koska kyse oli peruskorjauksen valmistelusta, ei erillisestä sisäilmatutkimuksesta ja koska oireilusta ei tiedetty. Hildénin mukaan kerä lähti purkautumaan vasta viime joulukuussa, kun koulun rehtori kertoi sisäilmatyöryhmälle tietoja laajemmasta oireilusta.

Pohjonen sanoo, että työterveyshuollon vastaanotolla reagoidaan sisäilmaepäilyihin, vaikka koulussa ei olisi menossa korjaustutkimuksia tai sisäilmaselvityksiä. Aina ei tarvitse edes käydä vastaanotolla, vaan oireilusta voi kertoa sähköisten kanavien kautta.

Jos kuitenkin vastaanotolla käynyt ihminen haluaa tarkistaa, mitä käynnistä on kirjattu työterveyshuollon järjestelmään, se onnistuu omakanta.fi -palvelussa.

”Jos kirjaus ei vastaa sitä, mitä vastaanotolla tapahtui, voi olla yhteydessä asiaa hoitaneeseen työterveyslääkäriin tai -hoitajaan”, Pohjonen sanoo.

Ammattijärjestölle yhteydenottoja

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n työelämäasiantuntija Riina Länsikallio on saanut Helsingistä useita yhteydenottoja Puotilasta ja muistakin kouluista. Opettajat ovat kertoneet menneensä työterveyshuoltoon, mutta heidän sisäilmaepäilyään ei ole kirjattu.

”Palautteen perusteella sisäilmaepäilyjä ei ole otettu vakavasti eikä työterveyshuolto ole lähtenyt viemään asiaa eteenpäin, vaikka heidän niin pitäisi tehdä”, sanoo Länsikallio.

HS:n haastatteleman kahden Puotilan koulun opettajan mukaan edes työterveyshuollon vastaanotolla selkeästi lausutut epäilyt eivät ole johtaneet sisäilmaongelmien selvittämiseen.

Opettajia on haastateltu nimettömästi, koska Helsingissä opettajille on tähdennetty, että sisäilmaongelmien kommentointi on keskitetty tilakeskuksen ammattilaisille.

Tieto sädesienestä oli yllätys

Asiantuntijat ovat Puotilassakin korostaneet, että koulussa kärsitään huonosta ilmanvaihdosta, mutta muita ongelmia ei olisi. Tieto mikrobi- ja sädesienikasvustosta ja etenkin tulosten panttaamisesta tuli opettajille ja vanhemmille yllätyksenä.

Moni opettaja on silti osannut epäillä koulurakennuksen kuntoa, koska he ovat kärsineet ihottumista, pitkittyneistä flunssista, poskiontelotulehduksista, huimauksesta, kuumeilusta ja silmien vuotamisesta. Sisäilmaongelmille tyypilliseen tapaan oireet ovat hävinneet lomien aikaan.

HS:n haastattelemat opettajat epäilevät, että työterveyshuolto kirjaa vain hyvin selkeät sisäilmaepäilyt. Aivan viime aikoihin asti koulussa on puhuttu vain yhden opettajan sisäilmaoire-epäilystä. Tämä ei vastaa opettajien kokemuksia.

Moni opettaja on työterveyden vastaanotolla yrittänyt viedä asiaa eteenpäin kyselemällä, voisiko koulun sisäilma olla syynä oireisiin. Toistuvat oireet ja sisäilmaongelmiin viittaaminen eivät ole tuottaneet tulosta. Toinen HS:n haastattelema opettaja on aiempaan altistukseen vedoten jokaisella vastaanottokäynnillä suoraan sanonut, että talossa on sisäilmaongelma.

Opettajat eivät ole osanneet tarkistaa omakanta.fi:stä, onko heidän epäilyjään kirjattu millään tavoin. Mutta kuntotutkimuksen valmistuttua tätä raporttia ja työterveyden kirjauksia olisi heidän mielestään pitänyt heti verrata toisiinsa. Silloin epämääräisemmätkin epäilyt olisivat voineet näkyä aivan toisessa valossa, kun kerran talon rakenteissa kiistatta oli mikrobikasvustoa.

”Jos vanhemmat eivät olisi lähteneet kaivelemaan asiaa ja saaneet selville yli vuoden takaista kuntotutkimusta, emme mekään olisi asiasta tienneet”, opettajat kertovat HS:lle.

”Se reitti on häivytetty kokonaan”

Länsikallion saaman palautteen mukaan Helsingissä on myös tapauksia, joissa hoitava työterveyslääkäri ei ole suostunut kirjoittamaan väistötilalausuntoa, vaikka ohjaus väistötilaan olisi perusteltua.

”Ongelmallista on myös, ettei työterveyshuolto ole lähtenyt selvittämään asiaa koulussa. Se reitti on häivytetty kokonaan.”

Helsingille tyypillinen ongelma on myös sisäilmatyöryhmän kokouspöytäkirjojen ja muistioiden salaaminen. Helsingin vanhempainyhdistysten kattojärjestö Helvary ei ole pyynnöistään huolimatta käsiinsä näitä asiakirjoja, vaikka niiden pitäisi olla julkisia.

”Esimerkiksi Kerava on laittanut verkkosivuilleen kaikki sisäilmatyöryhmän muistiot”, Länsikallio sanoo.

HS:n saaman sisäilmatyöryhmän muistion perusteella työterveyshuolto viestitti vielä joulukuussa, ettei Puotilasta saatujen yhteydenottojen ja tietoon tulleen sairastavuuden perusteella voitu sanoa ongelmien lisääntyneen.

Apulaispormestari huolestunut luottamuskadosta

Helsingin sivistystoimesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) haluaa, että sisäilmatyöryhmien muistiot tulevat saataville. Asia ei ole hänen päätettävissään, koska hän ei ole sisäilmatyöryhmän jäsen.

Koulurakennusten kuntotiedot ja tehdyt tutkimukset on jo päätetty tuoda kaupungin verkkosivuille huhtikuun loppuun mennessä.

Pakarinen on huolestunut siitä, että monet opettajat ja vanhemmat kokevat menettäneensä luottamuksen kaupungin toimintaan.

”Ainoa keino, jolla se luottamus saadaan, on avoin tiedottaminen”, Pakarinen sanoo.

Puotilan uudisrakennuksen ajankohta auki

Puotilan ala-asteella odotetaan vielä kaupungin ratkaisuja tulevaisuudesta. Koulu on päätetty purkaa, mutta purkamisen ajankohta, uudisrakennuksen toteutus ja mahdolliset väliaikaiset opetustilat ovat vielä päättämättä.

Siirtokelpoisten väistötilojen tilaamisella alkaa olla jo kiire, jos ne haluttaisiin saada käyttöön ensi lukuvuoden alussa. Puotilan ala-asteella on lähes 460 lasta. Lisäksi koulun pihalla on väistötiloissa ruotsinkielisen Botby grundskolanin lapsia noin 200.

Helsinki teettää kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa sisäilmakyselyn huhtikuun aikana. Kyselyn opettajille ja koulunkäyntiavustajille toteuttaa Työterveyslaitos.

Vuosina 2016–2018 selvitettiin myös oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta. Uusimman kyselyn tulokset valmistuvat samoihin aikoihin opettajille suunnatun kyselyn kanssa ensi syksynä.

Molempien kyselyiden tuloksia käytetään mahdollisten koulukohtaisten sisäilmaongelmien arviointiin ja korjausten suunnitteluun.