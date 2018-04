Toroppalan kylästä lähtenyt rakennusmestari Pertti Vanhanen vastaa nyt Lontoossa 50 miljardin kiinteistösijoituksista

Väitetään, että maailmalla on monia menestyneitä suomalaisia, joita ei kotimaassa tunneta. Yksi heistä on Pertti Vanhanen, Toroppalan kylästä kotoisin oleva rakennusmestari.

Toroppala on nykyään Savonlinnaan kuuluva noin 300 asukkaan kylä. Se sijaitsee runsaan neljän kilometrin päässä Kerimäen kirkosta, maailman suurimmasta puukirkosta.

Vanhasen luokalla oli kansakoulussa kolme muuta oppilasta. Liian vähän, jotta voisi pelata kunnolla jääkiekkoa.

Nyt Toroppalassa on kaukalo, mutta vielä Vanhasen lapsuudessa kiekkoa piti pelata järven jäällä. Vanhasta tämä harmitti, sillä jääkiekko oli hänen intohimonsa.

Yritystä kuitenkin riitti, ja Vanhanen oli vain 16-vuotias, kun hänet otettiin pelaamaan miesten joukkoon, Kerimäen Kisan kolmannen divisioonan joukkueeseen. Unelma toteutui kaksi vuotta myöhemmin, kun Vanhanen kelpuutettiin oikeaan jääkiekkoseuraan, Savonlinnan SaPKon junioreihin.

Ja jo kahta vuotta myöhemmin Vanhanen oli SaPKon vanhimman ikäluokan junioreiden kapteeni.

Vastuulla kiinteistösijoitusvarallisuus

Jääkiekosta on hyvä tietää ainakin perusteet, jotta ymmärtäisi, mitä Vanhanen nyt tekee ja miten.

Pertti Vanhanen Syntynyt 1962 Kerimäen Toroppalassa.

Globaali kiinteistö­sijoitus­johtaja Aberdeen Standard -sijoitusyhtiössä.

Käynyt kauppaopiston ja teknisen koulun.

Executive MBA -tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Pelasi jääkiekkoa 1. divisioonassa SaPKossa ja FoPS:ssa.

Harrastaa juoksua ja golfia.

Asuu Lontoossa.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Vanhasen ja hänen kollegansa vastuulla on brittiläisen sijoitusyhtiön Aberdeen Standard Investmentsin kiinteistösijoitusvarallisuus, jonka arvo on noin 50 miljardia euroa. Summa on samaa mittaluokkaa kuin Suomen valtion vuoden 2018 budjetti.

Joukkueurheilussa kapteeniksi valitaan usein pelaaja, joka saa luotua muihin innostusta ja uskoa. Hän näyttää esimerkkiä sekä pukuhuoneessa hyvän hengen luojana että pelissä yrityksellään.

Vanhanen itse puhuu intohimosta, mutta ehkä voisi myös käyttää termiä tahto.

”Halusin aina tehdä isompia juttuja. Olen myös ollut pienestä pojasta asti puuhakas”, 56-vuotias Vanhanen arvioi itseään.

Tultuaan sijoitusyhtiö Aberdeenin palvelukseen Vanhanen sai esimiehekseen ruotsalaisen Rickard Backlundin. Tämä kysyi kohteliaasti Vanhaselta, mitä hän halusi tulevaisuudelta. Sinun työsi, vastasi Vanhanen.

Aamut alkavat juoksulenkillä

Aberdeenin Suomen-toimistolla vieraileva Vanhanen on pitkä ja hoikka. Päällä tyylikäs puku. Aamut saattavat alkaa klo 5.30 juoksulenkillä, ja työpäivät kestävät 12 tuntia. Itsekuri.

Työn takia Vanhasella on runsaasti yli sata matkapäivää vuodessa – tosin eihän niitä kukaan laske.

”Keneltäkään en vaadi enempää kuin itseltäni”, Vanhanen sanoo.

No joo. Nyt voisi jo ajatella, että tässä seisoo tyypillinen Lontoon Cityssä työskentelevä uraohjus.

Vanhasen ura on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin tavallinen. Ensin kauppaopisto Savonlinnassa, sitten tekninen koulu Forssassa.

”Forssaan menin, koska halusin pelata Forssan Palloseuran silloisen valmentajan Timo Sutisen joukkueessa”, Vanhanen kertoo.

Kaikki 1960-luvulla syntyneet lätkäfanit muistavat Timo Sutisen. Jääkiekkomuseon arviossa kerrotaan, että ”Sutinen oli 1970-luvulla Suomen kaukaloiden taidokkain pelinrakentaja”.

Forssan reissulla meni kolme vuotta, ja samalla Vanhasesta tuli rakennusmestari.

”Sitten koulukaverit menivät rakennuksille töihin. Minä halusin tehdä bisnestä”, Vanhanen muistelee.

Venäjän liiketoiminnasta karut kokemukset

Hän puhuu elinikäisestä oppimisesta. Sitä kertyy kaikenlaisilla johtamistaidon kursseilla, mutta sitä sai aikoinaan myös yrityksessä, joka osti maata ja rakensi golfkenttiä. Sitten tuli vuoden 1992 lama ja muistutus: velanoton kanssa pitää olla varovainen.

Ensimmäinen toimitusjohtajan pesti oli perheyhtiössä, jossa piti pärjätä sekä asiakkaiden että omistajan jälkikasvun kanssa. Siinä samalla yritettiin laajentaa bisnestä Pietariin. Opetus: ei enää koskaan liiketoimintaa Venäjällä.

Aberdeenin palveluksessa Vanhanen on ollut jo 18 vuotta. Kuusi vuotta sitten hänelle tarjottiin töitä pääkonttorissa Lontoossa, ja nyt takana on viisi vuotta lontoolaisena ”veronmaksajana”.

”Listaan asioita ranskalaisilla viivoilla”

Vaimo Reetta Vanhanen asuu yhä osan aikaa Helsingissä, sillä täällä on työ nlp-kouluttajana. Lyhenne tulee sanoista neuro, lingvistinen ja prosessointi. Ajatuksena on ensin ymmärtää, miten ihminen toimii ja miksi, ja sitä kautta kehittyä toivottuun suuntaan.

Pertti Vanhanen myöntää, että vaimon taustasta on ollut hänelle hyötyä, sekä töissä että kotona.

Vanhanen itse pitää – tietysti – treenipäiväkirjaa ja päivittäistä tehtävälistaa, mutta vielä tärkeämpi on vähintään kerran vuodessa täytettävä nelikenttä.

Minä. Parisuhde. Perhe. Työ.

”Listaan asioita ranskalaisilla viivoilla. Yritän oikeasti saada muutosta aikaan ja käyn tavoitteita läpi jälkeenpäin. Tosin silloin ei voi olla kauhean ankara itselleen, sillä kaikkeen en voi vaikuttaa”, Vanhanen sanoo.

Edes kalenteriinsa. Sitä hallitsee Vanhasen assistentti.

Tavoite kasvattaa sijoitusten arvoa

Vuosi sitten Aberdeen yhdistyi toisen sijoitusalan jätin Standard Lifen kanssa. Syntyi jättimäinen sijoituskonserni, jolla on 11 000 työntekijää ja toimintaa 50 maassa.

Vanhasen tavoitteena on kasvattaa uuden yhtiön kiinteistösijoitusten arvoa sataan miljardiin vuoteen 2025 mennessä.

Ja nyt päästään vihdoin takaisin jääkiekkoon.

Jokaisella joukkueella on kauden alkaessa nolla pistettä, ja siitä se lähtee. Jokainen pelaaja antaa parhaansa jokaisessa vaihdossa, erässä ja ottelussa.

Siitä kertyy kausi, toinen, ja sitten vuonna 2025 katsotaan, missä ollaan.