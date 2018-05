Vuonna 1994 perustettu perheyritys Teollisuuskatot käyttää Olympiastadionin kattorakenteissa PVC-muovista valmistettua yksikerroskatetta, joka on paloturvallinen ja kestävä.

”Olympiastadion on poikkeuksellinen kohde myös kattotöiden osalta ja koska katto on näkyvä osa kaupunkikuvaa sekä julkisivua, sen pitää sulautua ympäristöön hyvin. Projektissa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota arkkitehtien suunnittelemiin muotoihin ja niiden pysyvyyteen”, Teollisuuskatojen toimitusjohtaja Tomi Norrby kertoo.

Pyöreyden matematiikkaa

Teollisuuskatoilla on 20 vuoden kokemus vaativista kattourakoista. Norrbyn mukaan Olympiastadionille valittu kate tekee mahdolliseksi hienosti suunniteltujen muotojen ja rakenteiden toteutuksen laskelmien mukaan.

”Haasteena stadionissa on se, että kaikki kaarevat pinnat täytyy tehdä oikeasti kaarevina, ei murtoviivalla. Tämä vaati jo etukäteen melkoisesti suunnittelua ja ideointia, jotta työ pystytään sitten kesäkuussa tekemään nopeasti ja tehokkaasti näin suuressa mittakaavassa. Onneksi urakan tilaaja oli teettänyt rakennusmallilla tuulitunnelitestit ja kun yhdistimme tulokset normaaleihin tuulikuormalaskelmiin, saimme tehtyä pyöreyden huomioivat kiinnikelaskelmat, Norrby sanoo.

Olympiastadionin kattorakenne Katto asennetaan kantavan poimulevyn päälle

Eristeenä käytetään 60 mm:n kovaa kivivillaa

Kate on vaaleanharmaa, pinnoitettu ja 1,5 mm paksu

Isot kourut ovat muotoonleikattua ja PVC-katteella vesieristettyä kertopuulevyä

Teollisuuskatot suunnitteli ja mietti Olympiastadionin katon koururakenteet valmiiksi jo urakan tarjousvaiheessa. Se auttoi varmistamaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden. Kattomateriaali on lisäksi kierrätettävä.

”Kun tehtävä katto on pinta-alaltaan 15 365 neliötä ja kohde on Olympiastadion, pitää materiaaliin kiinnittää erityistä huomiota. Me käytämme urakoissamme ainoastaan PVC-katetta, jonka asennettavuus, paloturvallisuus ja kustannustehokkuus ovat omaa luokkaansa. Lisäksi kate tekee mahdolliseksi monet erikoisratkaisut ja Olympiastadionion osalta katteeseen lisätään esimerkiksi pinnoite, jonka ansiosta katon pinta pysyy puhtaampana ja tyylikkäänä.”

Teollisuuskatto on 20 vuoden aikana urakoinut reilut kaksi miljoonaa vesikattoneliötä erilaisiin saneeraus- ja uudiskohteisiin. Se toimii myös saksalaisen Renolit-konsernin tuotteiden maahantuojana ja urakoitsijana.