Suomen suurin tuulivoimayhtiö rakentaa Iihin Pohjoismaiden korkeimmat voimalat

Viinamäen tuulipuistoon rakennetaan viisi kappaletta tähän mennessä Pohjoismaiden korkeimpia voimaloita.

TuuliWatti on tehnyt investointipäätöksen hankkeesta, joka tehdään yhtiön mukaan ilman yhteiskunnan tukea.

Uusi tuulipuisto on yhtiön tiedotteen mukaan tuotannossa vuonna 2019. Laitetoimittaja Vestaksen voimaloiden teho on 4,2 MW. Yhden tornin korkeus on 175 metriä ja sen siipien pyyhkäisykorkeus 250 metriä.

TuuliWatin mukaan teknologian kehityksen myötä kasvanut tornikorkeus mahdollistaa merkittävän tuotannon kasvun. Tämän mahdollistavat tuuliolosuhteet, jotka paranevat merkittävästi sitä mukaa kun voimalat nousevat aikaisempaa korkeammiksi.

TuuliWatin mukaan Vestaksen V150-voimaloiden tuotanto on jopa kaksinkertainen aiempiin voimaloihin verrattuna.

TuuliWatti on energiayhtiö St1:n ja S-ryhmän S-Voiman omistama yhteisyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu TuuliWatti tuotti vuonna 2017 lähes neljänneksen Suomen tuulivoimatuotannosta.

Tuuliwatin tiedotteen mukaan tuulivoima-ala on siirtymässä kohti markkinaehtoista aikakautta. Uusi suunniteltu tuotantotuki tulee yhtiön mukaan auttamaan tuulivoima-alan siirtymisessä markkinaehtoisuuteen.

TuuliWatti arvioi, että tuotantotuki alentaa tuotantokustannuksia ja mahdollistaa hankkeiden kustannustehokkaan rahoituksen. Itse tuki asettunee yhtiön mukaan tasolle, jossa yhteiskunnan panos jää marginaaliseksi.