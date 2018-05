Nimekkäät kulttuuri- ja yrittäjäpersoonat julkaisivat torstaina vetoomuksen VR:n hallintoneuvostolle, jotta se puuttuisi konepajan myynnistä syntyneeseen vääntöön.

Alueen suurimmasta rakennuksesta eli Kokoonpanohallista kilpailevat Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck sekä Vallilan ratapiha oy, joka vappuna myönsi verkkosivuillaan neuvottelevansa VR Groupin kanssa alueen kiinteistöistä.

Oreckin ideoimaa Train Factorya puolustavan kansalaisadressin on allekirjoittanut jo 6 600 ihmistä.

Oreck on pettynyt

Perjantaina Oreck kertoi HS:lle, ettei hän yrityksistä huolimatta ole saanut VR:ltä vastauksia kysymyksiinsä eikä hänen soittopyyntöihinsä ole enää vastattu. Oreck kokee tulleensa petetyksi.

Nimekkäät kulttuuri- ja yrittäjäpersoonat julkaisivat torstaina vetoomuksen VR:n hallintoneuvostolle.

Hän oli odottanut VR:n hallitukselta maaliskuun kokouksen jälkeen väliaikatietoja kaupanteosta, koska rahojen siirto Yhdysvalloista kestää Nordean mukaan 10 päivää. Hänelle varattu neuvotteluiden yksinoikeus päättyi 9. huhtikuuta, jolloin kauppakirjat oli määrä allekirjoittaa.

”Kokouspäivän iltana myöhään sain tiedon, ettei kaikki ollut mennyt niin kuin oli ennakoitu. Kiinteistöjohtaja (Ari) Mäkinen soittaisi maanantaina”, Oreck kertoo.

VR pyysi hiljaisuutta

HS on saanut haltuunsa asiaan liittyvää sähköpostikirjeenvaihtoa. Siitä ilmenee, että VR:n käyttämä investointipankki kertoi VR:n lykkäävän päätöksentekoa huhtikuun 9. päivän yli varmistuakseen oikeasta markkinahinnasta.

Sähköpostin mukaan tarkoituksena oli keskittyä rajalliseen määrään yrityksiä, joilla oli jo tietoa konepaja-alueesta. Kirjeessä pyydetään myös lupaa saada ottaa yhteyttä näihin yrityksiin välittömästi, vielä silloin, kun Oreckin kanssa sovittu yksinoikeusvahvistus oli voimassa.

Oreckin saaman tiedon mukaan verrokkihintaa haettiin rakennusliikkeiltä, mutta myös yllättäen taholta, joka nyt on ylittänyt Oreckin tarjouksen.

Kirjeessä VR myös pyytää, ettei neuvotteluja kommentoitaisi julkisuudessa, kun ”neuvotteluprosessi on vielä kesken”.

”Hallitus ei voi kommentoida”

HS yritti saada VR:n hallituksen puheenjohtajalta Hannu Syrjäseltä kommenttia siihen, mitä maaliskuun kokouksessa oikein tapahtui. Hän ei vastannut, vaan HS:ään otti yhteyttä VR:n viestintäpäällikkö Tatu Tuominen.

”Keskustelimme Syrjäsen kanssa HS:n soittopyynnöstä ja totesimme, ettei hallitus voi kommentoida, koska prosessi on edelleen kesken”, Tuominen sanoo.

Tuominen ei kerro, milloin pattitilanne ja kauppa Kokoonpanohallista ratkaistaan. VR:n hallituksen seuraava kokous on toukokuun puolivälin jälkeen.

Oreck sai huhtikuun puolivälissä kirjallisen varmistuksen siitä, että Kokoonpanohallista oli tehty korkeampi tarjous. VR esitti vielä tuolloin, että Oreck voisi korottaa jo kertaalleen korotettua tarjoustaan.

Muun muassa New Orleansissa vanhoja rakennuksia peruskorjauttanut Oreck tietää kuitenkin, kuinka paljon varoja huonokuntoisiin kiinteistöihin uppoaa. Hän laittaisi mieluummin rahansa Kokoonpanohallin huterien perustusten ja rapistuneiden kattorakenteiden kunnostukseen.

Media kiinnostunut

VR:n viesti Oreckin mahdolliseen korvausvaateeseen on tyly. Vain tositteelliset kulut voidaan ehkä korvata, kunhan Oreck pidättäytyy kaupanteon julkisesta kommentoinnista.

”Pitkin neuvotteluprosessia VR on ollut koko ajan huolissaan hankkeen mediajulkisuudesta. Olen vastannut heille, ettei tämä minunkaan mielestäni ole ihan mukavaa”, Oreck sanoo.

Vallilan konepaja-alueen kohtalo on kuitenkin ollut median jatkuvan kiinnostuksen kohteena. Se on myös ollut iso keskustelunaihe sosiaalisessa mediassa.

VR:n hallintoneuvostolle osoitetun kannanoton ovat allekirjoittaneet muiden muassa työelämäprofessori Pekka Sauri, muusikko Sam Yaffa, näyttelijä Jasper Pääkkönen ja yrittäjät Pauliina Seppälä ja Arto Sivonen.

”En halua palkita VR:ää”

Jos kaupanteko kaikkien selvitysten ja neuvottelujen jälkeen menee myttyyn, Oreck on yhä valmis taistelemaan korvauksista.

”En halua palkita VR:ää siitä, että he ovat käyttäytyneet huonosti.”

”Pitkin neuvotteluprosessia VR on ollut koko ajan huolissaan hankkeen mediajulkisuudesta.”

Vappuna julkistettujen verkkosivujensa perusteella VR:n kanssa on kiinteistökaupoista neuvotellut Vallilan ratapiha, joka on ostanut alueelta kolme pientä rakennusta viime vuoden lopulla. Jäljellä on enää suurin eli Kokoonpanohalli.

Vallilan ratapihan omistavat helsinkiläiset Henrik Hemmilä ja Janne Järvinen.

Suunnitelmat auki

Vallilan ratapihan omilta verkkosivuilta on sittemmin hävinnyt maininta neuvotteluista. Tapaamisessa Konepaja-liikkeen aktiivien kanssa torstaina yhtiön edustajat olivat halunneet puhua vain omistamiensa kolmen rakennuksen pajan, voimalan ja lasipalatsin tulevaisuuden näkymistä.

”Konkreettiset suunnitelmat ja toteutuksen aikataulu ovat vielä auki. Asukastilaisuus on luvassa ensi syksynä”, sanoo tapaamiseen osallistunut Konepaja-liikkeen johtohahmo Jaakko Blomberg.

HS:n haastattelussa vapun jälkeen toimitusjohtaja Järvinen kommentoi sähköpostitse, että he kunnioittavat olemassa olevia vuokrasopimuksia.

”Tulevia tai mahdollisia neuvotteluja pääkaupunkiseudulla olevista kaupoista emme kommentoi”, Järvinen viestitti.