Hinta-arvio Rautatieaseman ohittavasta pyöräreitistä valmistui: Tunneli rautatien ali maksaisi kaksinkertaisesti siltaan verrattuna

Helsingin Kansalaistorin ja Kaisaniementorin välille rakennettava pyöräily- ja kävely-yhteys aiheutti talvella kiivaan poliittisen kiistan.

Päättäjät vaativat täpärässä äänestyksessä, että ehdotetun alikulkutunnelin ja sille vaihtoehdoksi esitetyn sillan kustannukset pitää arvioida vielä tarkasti. Tämä rakenneselvitys on nyt valmistunut ja julkistettu maanantaina.

Alikulkukäytävä maksaisi 23 miljoonaa. Tunneli olisi yhteydessä nykyiseen kävelytunneliin.

Sen vaihtoehdoksi tarkoitettu Oodin ja Sanomatalon väliin päättyvä eteläinen silta olisi investointina 11 miljoonaa, parisataa metriä kauempana raiteet ylittävä pohjoinen silta taas 12 miljoonaa euroa.

Toisaalta sillan pitäminen kunnossa maksaisi reilusti tunnelia enemmän joka vuosi.

Tunnelin ylläpitoon menisi vuosittain noin 15 000 euroa. Siltojen kohdalla kustannukset taas riippuvat pitkälti siitä, voitaisiinko niiden sulana pitämiseen talvella käyttää kaukolämpöä vai ei.

Eteläisen sillan ylläpitoon menisi arviolta 130 000 euroa ilman kaukolämpöä, kaukolämmöllä 39 000 euroa ja ilman sulanapitoa 25 000 euroa. Pohjoisen sillan vastaavat luvut ovat 172 000 euroa, 55 000 euroa ja 21 000 euroa.

Aiemmin erityisesti kokoomuksen ja demarien edustajat ovat pitäneet tunnelia liian kalliina.

Sen sijaan vihreät ja vasemmistoliitto ovat kannattaneet tunnelia esimerkiksi siksi, että rata pakottaisi tekemään sillasta hyvin korkean ja rakentamaan sen molempiin päihin pitkät rampit. Sillasta pitää myös tehdä niin kestävä, että se selviäisi jopa junan törmäämisestä siihen onnettomuustilanteessa.

Kansalaistori on pyöräliikenteen kannalta keskeinen paikka, koska siitä länteen kulkee Helsingin tärkein pyöräilyväylä baana. Uutta yhteyttä on pähkäilty vuosikymmenen alusta asti, ensimmäinen eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta koskeva selvityskin on vuodelta 2010.

Elokuussa aletaan kerätä kaupunkilaisten kommentteja eri vaihtoehdoista. Tunnelista tai sillasta päätetään kaupunkiympäristölautakunnassa 16. lokakuuta.