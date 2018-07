Rintamamiestalon modernista versiosta haluttiin rakennusfysikaalisesti hyvin toimiva ja sen sisäilman laatuun vaikuttaviin asioihin panostettiin. Nuukan suunnittelija, arkkitehti Martti Kuittinen on perehtynyt hiilitehokkaaseen suunnitteluun.

”Sisäilma on tuntunut raikkaalta, ja sitä on osa vieraistammekin tuonut esiin. Rakenteiden sisällä ei ole antureita, joten mitään varsinaisia mittauksia rakennusfysikaalisesta toiminnasta ei ole tehty”, Mäkinen kertoo kokemuksistaan vajaan kahden vuoden asumisen jälkeen.

Nuuka-projektin ensimmäinen valintakriteeri oli hengittävä, dynaaminen rakennus. Nuukan runko on puuta ja eristeet kierrätettyä sanomalehtipaperia.

Talossa on puurossipohja, ja lattia on vajaan metrin irti maasta. Kallioinen tontti louhittiin vain niiltä osin kuin oli tarve ja louheen päälle kasattiin murske ja sitten pilarit.

”Olen ollut tyytyväinen selluvillaan, samoin kuin pintamateriaaleina oleviin savilaastiin ja puupaneeliin. Sisäilman lämpötila vaihtelee toki jonkin verran ja nousee hieman esimerkiksi pidemmän hellejakson aikana, mutta yläkerrassakin lämpötila on pysynyt silti alle 25 asteen.”

Hybridi lämmitysjärjestelmä

Nuukan pääasiallinen lämmönlähde on ilma-vesilämpöpumppu. Sitä tukevat neljän neliön aurinkokeräimet ja vesikiertoinen lämmöntalteenottohormi.

Lämpö jaetaan vesikiertoisen lattialämmityksen avulla. Ilmanvaihto hoidetaan koneellisesti tehokkaalla tulo- ja poistoilman lämmöntalteenotolla.

”Aurinkokeräimet ovat tuottaneet lämpöä lämminvesivaraajaan, lämpöisinä jaksoina esimerkiksi nyt toukokuussa niin, että varaajan veden lämpötila on 80–90 astetta. Viime kesä taas vastaavasti oli huonompi, joten tuottoakaan ei ollut niin paljon”, Mäkinen kertoo.

”Talon ilma-vesilämpöpumppu on pääasiallinen lämmön lähteemme kylmempään vuodenaikaan, ja se on toiminut moitteetta.”

Talossa on sopivasti älyä

Taloautomaatioon on tällä hetkellä liitetty valaistus. ”Meillä on muutamia liiketunnistimia. Esimerkiksi portaissa valo syttyy automaattisesti ja helpottaa kulkua pimeään aikaan. Lisäksi on valaistuksen ja sähköjen keskitettyjä ohjauksia esimerkiksi kotona ja poissa -tilanteisiin. Tämä on mielestäni asumismukavuutta lisäävä tekijä.”

Nuukassa ei ole jouduttu vaihtamaan tai tekemään normaaleja huoltoja kummempia toimia.

”Olen tyytyväisin pintamateriaalivalintoihin sekä aurinkokeräimiin”, Mäkinen sanoo.