Uusi menetelmä viilentää asunnot kattoon asennettavilla vesikiertoputkilla

Vesikiertoiseen lattialämmitykseen erikoistuneen Warmian toimitusjohtaja Peter Jansen törmäsi kahdeksan vuotta sitten kansainvälisillä talotekniikan messuilla keskisessä Euroopassa yleiseen vesikiertoiseen kattoviilennykseen.

”Jäin miettimään, sopisiko lattialämmityksestä tuttu säteilytekniikka viilentämiseen Suomenkin oloissa. Siitä lähti liikkeelle kehitystyö, jonka tuloksena kehitimme oman kattoviilennysmenetelmämme Coolian”, Jansen kertoo.

Arvoasuntojen visuaaliseen ilmeeseen sopiva äänetön ja näkymätön tekniikka on Suomessa vielä melko uusi asia. Jansenin mukaan kattoviilennys tuo säteilemällä viilennyksen saataville myös sellaisiin kohteisiin, jonne se aiemmin ei ole ollut mahdollinen esimerkiksi rakennussuojelun tai arkkitehtonisten syiden vuoksi.

Kastepiste tarkkailussa

Järjestelmää valvotaan omalla säätöjärjestelmällä. Huoneeseen asennetaan anturi, joka haistelee lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta. Kosketusnäyttöpaneelista asetetaan kunkin huoneen haluttu lämpötila, ja järjestelmä säätää itse lämpötilan halutulle tasolle.

”Järjestelmä tarkkailee kastepisterajaa ja laskee, missä se raja on, jotta katosta ei pahimmassakaan tapauksessa pääse putoamaan kastepisaroita. Turvarajat ovat useita asteita, ja vallitseva olosuhde määrittää sen, mikä se raja on”, Jansen sanoo.

Viilennyksen asennuspaneeli on kipsilevyelementti, jonka sisään on uritettu kymmenen millimetrin lattialämmitysputki. Sen päälle on liimattu grafiittia sisältävä EPS-eriste.

”Levyt asennetaan samalla tavalla kuin tavallinenkin kipsilevykatto. Levytyksen jälkeen pinta on pinnoitusvalmis. Pinnoitukseen sopii joko tasoitus ja maalaus tai ruiskurappaus”, Warmian tekninen myyntipäällikkö Tero Heikkilä toteaa.

Levyn keskellä on putkivapaa alue, johon voidaan asentaa sähkörasioita, valaisimia ja ilmanvaihtoventtiileitä.

”Levyn pinnassa on laserprintattu kuvio putkien sijainneista, joten ruuvaukset voi tehdä turvallisesti ilman putkeen osumisen vaaraa.”

Menetelmäneutraali tapa

Kattojäähdytykseen tarvittava kylmäenergia voidaan tuottaa monella tavalla. Esimerkiksi maalämpökohteissa voidaan käyttää maalämpökaivon lämmönkeruunestettä tai kaukokylmäverkon alueella kaukokylmää.

Omakotitaloissa kylmäenergiana voidaan käyttää esimerkiksi porakaivon vettä tai kylmäkonetta. Tyypillisin kylmän lähde on maalämpökaivo