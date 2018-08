Consti vaatii kiinteistön korjaamisesta jättikorvauksia – kohteessa on luksushotelli

Consti Korjausurakoinnin ja Kiinteistö oy Yrjönkatu 13:n välillä on erimielisyys liittyen 21.12.2015 allekirjoitettuun Hotelli St. George -rakennushankkeen projektinjohtourakkasopimukseen ja 1.12.2017 allekirjoitettuun niin sanottuun ryntäyssopimukseen. Rakennushanke on jo valmistunut, ja kohde on luovutettu tilaajalle.

Consti Korjausurakointi vaatii Kiinteistö oy Yrjönkatu 13:lta sopimuksiin perustuvia maksusuorituksia. Constin suoritusvaatimukset ovat tämänhetkisen arvion mukaan noin 15 miljoonaa euroa.

Osapuolet ovat ennen välimiesmenettelyn käynnistämistä esittäneet vaatimuksia puolin ja toisin. Nämä vaatimukset tulevat lopullisesti yksilöityä välimiesmenettelyn aikana.

Consti on parhaan mahdollisen arvion mukaan huomioinut erimielisyyden taloudellisessa raportoinnissaan. Constin tämänhetkisen arvion mukaan asialla ei ole vaikutusta vuoden 2018 tulosohjeistukseen.

Consti teki viime vuonna tappiota. Yksi syy oli toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan useat ongelmaprojektit, joissa yhtiö jäi jälkeen tavoitteista. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiö ylsi jo lievästi voitolliseen tulokseen, mutta kannattavuutta rasittivat edelleen vanhat ongelmaprojektit.

Heinäkuussa julkaisemassaan puolivuotiskatsauksessa yhtiö totesi, että erääseen jo luovutettuun Korjausurakointi-toimialan projektiin liittyy avoimia riskejä ja osapuolten välillä on merkittävä erimielisyys. Voinee olettaa, että kyse oli juuri Yrjönkadun kiinteistöä koskevasta projektista.